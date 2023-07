Trockenheit: Klosterförster warnt vor herabstürzenden Ästen

Von: Beate Ney-Janßen

Teilen

Warnung in Loccums Klosterforst: Karsten Sierk hängt Schilder auf, um Besucher auf die Gefahren durch plötzlich herabfallende Äste aufmerksam zu machen. © Beate Ney-Janßen

In Loccums Klosterforst ist ein massives Sterben der alten Buchenbestände zu beobachten. Förster Karsten Sierk warnt nun vor Spaziergängen.

Loccum – Karsten Sierk weiß sich keinen anderen Rat mehr, als Warnungen vor dem Betreten des Waldes und der Wege in Loccums Klosterforst aufzuhängen. Der Wassermangel setze den Buchen des Waldes zu, herabfallende Äste könnten Spaziergängern gefährlich werden, sagt Loccums Klosterförster.

150 Jahre alte Bäume werden in Loccum aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen

Auf den ersten Blick ist der Forst, der zu Loccums Kloster gehört, nichts anderes als ein herrlicher Ort. Ein Mischwald, in dem insbesondere die alten Buchen mit ihren dicken, manchmal knorrigen Stämmen auffallen. Dichtes Grün, der plätschernde Bach mit Namen Fulde, der Backteich mit kleiner Insel und wuchernden Seerosen und die Lucca-Burg als beliebtes Ausflugsziel. Scheint am Wochenende die Sonne, werden Parkplätze in Loccum Mangelware und Spaziergänger strömen gen Wald.

Beliebtes Ausflugsziel: Rings um den Backteich im Klosterforst führen Spazierwege. Durch das Sterben der Buchen sind sie nicht mehr sicher. Hinter dem Klostertor (Bild rechts), an der alten Zehntscheune vorbei, geht es in den Klosterforst: Die Idylle ist trügerisch, viele der alten Buchen sterben. © Ney-Janssen, Beate

Doch der Schein trügt und wer weiß, wonach gesucht werden muss, kann es unschwer erkennen. „Der Wald ist viel lichter als sonst“, sagt Sierk, legt den Kopf in den Nacken und zeigt auf das, was ihn beunruhigt: Hoch in den Kronen der Buchen recken sich nackte Zweige gen Himmel. Diese Bäume, erklärt er, erholten sich nicht mehr. Weit oben beginne deren Tod und der sei unaufhaltsam. Ihm und seinem Team bleibe keine andere Möglichkeit, als sie zu fällen.

Hier und da sind Bäume bereits mit roten Ringen gekennzeichnet zum Zeichen für die Waldarbeiter, dass sie die Säge ansetzen müssen. Die Spraydose gehört für Sierk mittlerweile zum unverzichtbaren Equipment bei Inspektionen im Wald.

Für ihn steht fest: Es wird noch lichter im Klosterforst. Viele der 150 Jahre alten Bäume werden aus Sicherheitsgründen fallen. Das ist allerdings nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen, weshalb der Förster mit den Schildern alle Besucher des Waldes auf die drohende Gefahr aufmerksam macht. Die Warnung, fügt er hinzu, gelte für alle Tage, Äste könnten auch dann, wenn es windstill sei, plötzlich aus den Bäumen brechen.

Aufgrund des Klimawandels können viele heimische Arten nicht mehr angepflanzt werden

Wie es mit dem Wald weitergehen soll? Darauf hat er noch keine Antwort. Etliche der heimischen Baumarten eigneten sich angesichts der mittlerweile deutlichen Auswirkungen des Klimawandels nicht mehr zur Anpflanzung. Der Borkenkäfer vernichte die Fichtenbestände, die Buchen litten unter der Trockenheit. „Uns fehlt die Regenmenge eines ganzen Jahres“, klagt Karten Sierk. Die Tiefen, in denen die Buchen wurzeln, seien trocken. Der Juli-Regen habe der Landwirtschaft zwar geholfen, für die Forstwirtschaft sei er aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Beliebtes Ausflugsziel: Rings um den Backteich im Klosterforst führen Spazierwege. Durch das Sterben der Buchen sind sie nicht mehr sicher. Hinter dem Klostertor (Bild rechts), an der alten Zehntscheune vorbei, geht es in den Klosterforst: Die Idylle ist trügerisch, viele der alten Buchen sterben. © Ney-Janssen, Beate

Es sind Zeiten, in denen der Förster sich dafür ausspricht, bei Neuanpflanzungen dem Klimawandel Rechnung zu tragen und auf andere Baumarten umzuschwenken. Im Klosterforst, der überwiegend als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist, sind ihm für dieses Ansinnen bislang aber die Hände gebunden.