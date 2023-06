Trinkwasser wird knapp: Niedersachsen und Hamburg müssen sparen

Von: Sebastian Peters

In Niedersachsen ist die Entnahme von Wasser zeitweise verboten – wegen der Trockenheit. Die Hamburger Kampagne „wertvoll“ fördert unterdessen das Bewusstsein für Trinkwasser.

Nienburg/Hamburg – Trinkwasser, ein alltägliches Gut und doch in Zeiten von Bevölkerungswachstum und Klimawandel von unschätzbarem Wert, wird von den Bürgern einer Stadt wie Hamburg oft als selbstverständlich betrachtet. Aus diesem Grund haben sich die Umweltbehörde und der Versorger Hamburg Wasser zusammengeschlossen, um eine Kampagne namens „wertvoll“ ins Leben zu rufen, die das Bewusstsein der Hamburger und Hamburgerinnen für den Umgang mit Trinkwasser stärken soll.

Trinkwasser: Wie Städte und Gemeinden auf Klimawandel und Bevölkerungswachstum reagieren

In der täglichen Routine ist Wasser allgegenwärtig und unverzichtbar, ob im Badezimmer, beim Wäschewaschen, in der Küche oder beim Blumengießen. Jedoch ist vielen in der Stadt die Herkunft des Trinkwassers, die täglichen Herausforderungen der Versorgung einer Millionenmetropole mit qualitativ hochwertigem Wasser aus dem Hahn, sowie die Begrenztheit der Ressource nicht bewusst.

Die „wertvoll“ Kampagne zielt darauf ab, Bewusstsein durch Wissen zu schaffen. Woher kommt unser Trinkwasser? Wofür nutzen wir es? Was kann jede Hamburgerin und jeder Hamburger dafür tun, die Ressourcen zu schonen? Diese Fragen werden im Rahmen der Kampagne aufgegriffen und auf humorvollem Weg Tipps und Tricks für den Alltag vermittelt, die zum Mitmachen im Haushalt und Garten motivieren und zum Nachdenken über den eigenen Wasserverbrauch anregen sollen.

Die Hamburger Kampagne „wertvoll“ fördert das Bewusstsein für Trinkwasser, während niedersächsische Kommunen Wassernutzung einschränken, um auf Trockenheit zu reagieren. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Einschränkungen bei Wassernutzung: Niedersächsische Kommunen planen Maßnahmen wegen Trockenheit

Zugleich stehen auch in Niedersachsen aufgrund anhaltender Trockenheit und niedriger Grundwasserstände einige Kommunen vor dem Plan, Einschränkungen bei der Wassernutzung vorzunehmen. Insbesondere der Landkreis Nienburg hat bereits eine Allgemeinverfügung zur Einschränkung von Wasserentnahmen aus Brunnen und der öffentlichen Wasserversorgung erlassen. Bei Temperaturen von 24 Grad Celsius dürfen zwischen 11.00 und 19.00 Uhr keine Grünflächen mehr bewässert werden. Auch der Landkreis Lüneburg plant ähnliche Maßnahmen, wobei genaue Details noch nicht bekannt gegeben wurden.

Die Ressource Wasser wird nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands mehr und mehr als wertvoll und endlich erkannt. Beide Regionen stehen vor ähnlichen Herausforderungen aufgrund von Klimawandel und Bevölkerungswachstum, die den Druck auf die Wasserversorgung erhöhen.

Es ist notwendig, das Bewusstsein für den bewussten Umgang mit Wasser zu stärken und Maßnahmen zur langfristigen Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in guter Qualität zu treffen. Denn wie die Stadt Emden es ausdrückt: „Grundwasser, was dann schließlich zum wertvollen Trinkwasser wird, ist bekanntlich endlich.“