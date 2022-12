Trinkwasser wird teurer in der Samtgemeinde Hoya

1,39 Euro kostet der Kubikmeter Wasser ab Januar.

Samtgemeinde – Das Trinkwasser wird teurer: Ab Januar kostet ein Kubikmeter Wasser aus dem Versorgungsnetz der Samtgemeinde Grafschaft Hoya 1,30 Euro netto. Das sind 22 Cent mehr als bisher. Der neue Bruttopreis – also der Preis, den Privathaushalte zahlen – liegt bei 1,39 Euro. So hat es der Betriebsausschuss der Samtgemeinde Grafschaft Hoya bei seiner Sitzung am Donnerstagabend empfohlen.

Als Begründung für die Erhöhung führt die Verwaltung die „massiven Sanierungsarbeiten im Rohrnetz der Wasserversorgung“ sowie die „allgemeinen Kostensteigerungen durch die geopolitische Lage und die dadurch hervorgerufene Energiekrise“ an.

Trotz des Preisanstiegs ist der Eigenbetrieb Wasserversorgung finanziell nicht auf Rosen gebettet. Für die kommenden Jahre rechnet die Verwaltung ebenso wie für 2022 mit Fehlbeträgen. Dazu kommt ein hoher Investitionsbedarf, weshalb laut Wirtschaftsplan-Entwurf noch in diesem Jahr ein Kredit über etwa 670 000 Euro aufgenommen werden muss. „Wir müssen alle Investitionen über Kredite laufen lassen“, erklärt Kämmerin Astrid Schwecke, kaufmännische Betriebsleitung der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Samtgemeinde.

Anders als bei der Wasserversorgung bleiben die Preise im Bereich Abwasser stabil. „Das liegt an den Überschüssen aus den Vorjahren, die wir an die Kunden zurückgeben“, sagt Schwecke.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist für den Gesamtbetrieb – also die Sparten Hoya und Eystrup – einen Gewinn von 130 000 Euro im kommenden Jahr aus. Um die anstehenden Investitionen zu wuppen, sind für 2023 und 2024 Kreditaufnahmen von insgesamt etwa 2 Millionen Euro erforderlich, sagt Schwecke.

Die teuerste geplante Investition betrifft Eystrup: Das Rechengebäude der Kläranlage muss für rund 1 Million Euro erneuert werden.

Eine weitere Investition in Eystrup schlägt mit schätzungsweise 860 000 Euro zu Buche. Der Betriebsausschuss empfahl, eine Druckrohrleitung vom Bahnhof bis zur Kläranlage Eystrup zu verlegen. Ziel ist es, das Abwasser aus dem Bereich Hämelhausen direkt zur Kläranlage zu transportieren und damit das Geruchsproblem auf dem jetzigen Transportweg – Alexanderweg, Stolper Straße, Strubenstraße – zu lösen. Weil das Abwasser dort zu lange im Rohr bleibt, kann es zu Gestank kommen.

Für die neue Druckrohrleitung reicht allerdings die Pumpenleistung des Zwischenpumpwerks 1 (Hohenholzer Straße) nicht aus. Deshalb und weil in dem Werk altersbedingt umfangreiche Maßnahmen anstehen, hat sich der Ausschuss für den Neubau eines Zwischenpumpwerks ausgesprochen.

Auch in Hoya wird investiert: Schätzungsweise 350 000 Euro kostet die geplante Erneuerung der Rechenanlage der Kläranlage Hoya. Die ist nötig, um einen möglichen Totalausfall der 1993 installierten, abgenutzten Rechenanlage zu verhindern.

Des Weiteren muss die Schmutzwasserdruckrohrleitung vom Pumpwerk Schlossplatz bis zur Bahnhofstraße erneuert werden, um die Abwasserentsorgung für den Ostteil der Stadt Hoya sicherzustellen. Kosten: etwa 160 000 Euro. Die Leitung transportiert unter der Weser hindurch Abwasser und hat sich im Laufe der Jahre relativ stark zugesetzt. Spülarbeiten brachten laut Verwaltung nur mäßigen Erfolg.

Der Betriebsausschuss darf nur empfehlen, nicht aber entscheiden. Als nächstes befasst sich in nicht-öffentlicher Sitzung der Samtgemeindeausschuss mit den Themen, bevor der Samtgemeinderat am 14. Dezember das letzte Wort hat.

