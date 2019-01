Tragischer Verkehrsunfall zwischen Stöckse und Nienburg

Stöckse. Ein tragischer Unfall verursachte am Dienstagmorgen eine mehrstündige Vollsperrung der K3 (Krähe) zwischen Stöckse und Nienburg.

Gegen 6 Uhr verunglückte eine junge Frau an der Einmündung zur Straße „An der Steingrube“. Bei dem Unglück zog sie sich tödliche Verletzungen zu. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Sie war mit ihrem Pkw in Richtung Nienburg unterwegs, als sie in Höhe der Abzweigung zur Deponie von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum fuhr. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Straße komplett gesperrt.

Quelle: BlickPunkt Nienburg