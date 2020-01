Warmsen: Täter scheiterten an Sprengung eines Geldautomaten

Warmsen. Unbekannte haben versucht, den Geldautomaten der Volksbank-Filiale in Warmsen zu sprengen. Das misslang ihnen.

Kurz vor 2 Uhr meldete am Mittwoch, 22. Januar, ein Alarmunternehmen der Polizeileitstelle, dass an einem Geldautomaten der Gasmelder ausgelöst habe. Ort der Alarmauslösung sei die Straße Zur Linde in Warmsen. Die ersten Polizisten, die am Tatort eintrafen stellten fest, dass an den Kameras im Vorraum des Kreditinstitutes manipuliert worden war. Weiterhin war versucht worden, Gas in den Geldautomaten einzuleiten. Zu einer Sprengung war es jedoch nicht gekommen.

Bezüglich der Täterschaft und weiteren Tatumstände dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Stolzenau unter Tel. 05761/92060 zu melden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg