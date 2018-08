Südring in Nienburg: Fertigstellung verschiebt sich ins nächste Jahr

Die Brücke über die Bahnstrecke Nienburg-Minden war eine logistische Meisterleistung. Viele Arbeiten waren nur in kurzen Sperrzeiten am Wochenende möglich.

Nienburg - Von Leif Rullhusen. Eigentlich sollte der Verkehr spätestens Ende dieses Jahres über Nienburgs neue Südumgehung rollen. Daraus wird definitiv nichts.

„Der Zeitplan ist nicht zu halten. Die Fertigstellung wird sich in das kommende Jahr verschieben“, berichtet der bei der Stadt für das Bauprojekt verantwortliche Ingenieur, Michael Pohl, gegenüber dem Blickpunkt. Und das werden wohl nicht nur um wenige Wochen sein.

Ursache der Verzögerung sind nicht die aufwendigen Brückenbauarbeiten über die Bahnstrecke Nienburg-Minden. „Diese Brücke ist so gut wie fertig“, erklärt Pohl. Die wesentlich kleinere Überführung über den Steinhuder Meerbach bremst den Fertigstellungstermin gründlich aus.

Michael Pohl erklärt den Baufortschritt an der Brücke über die Bahnstrecke. Sie wird planmäßig fertig. Jetzt hebelt ausgerechnet die kleine, wesentlich einfachere Überquerung über den Meerbach den Zeitplan des Straßenbauprojektes aus.

Die Stadt teilte am Dienstag mit, dass sie den Bauvertrag für die Brücke mit der Firma „Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG“ unlängst beendet habe. Die Arbeiten der weiteren Teilabschnitte seien hiervon nicht betroffen. „Seit Ende des vergangenen Jahres bestand Uneinigkeit zwischen den Vertragsparteien über technische Details der Ausführung“, schreibt die Stadt in einer offiziellen Mitteilung. „Diese konnten auch trotz vielfacher Korrespondenz und Gespräche im Ergebnis nicht geklärt werden.“ Um eine weitere Verzögerung der Maßnahme zu verhindern und das Gesamtprojekt bis zur Mitte des kommenden Jahres fertigstellen zu können, habe sie keine andere Alternative gesehen, als den Vertrag nunmehr zu kündigen. Die Stadt will den Auftrag nun kurzfristig erneut ausschreiben.

Es wird allerdings nicht einfach werden, eine Baufirma zu finden. Erst im Juni musste die Stadt Nienburg die für die Sommerferien geplante Sanierung der Weserbrücke im Verlauf der Hafenstraße auf das kommende Jahr verschieben, weil im Rahmen der Ausschreibung kein adäquates Angebot eines Unternehmens einging.

