Streitlustige Autofahrer: Nienburg unter den Top-Ten in Deutschland

Landkreis. Nienburgs Autofahrer sind überaus streitlustig. Auf einer Top-Ten-Liste aller Landkreise in Deutschland landen Pkw-Besitzer, deren Kennzeichen mit NI beginnt, auf Platz sieben.

Jeder zehnte ist im Jahr durchschnittlich in Verkehrsstreitigkeiten verwickelt.

Das zeigt „Deutschlands großer Streitatlas“, eine zum dritten Mal aufgelegte Studie, für die die Advocard Rechtsschutzversicherung bisher insgesamt 1,7 Millionen Streitfälle gesammelt und ausgewertet hat. „Der Ärger im Straßenverkehr ist hoch – mehr als jeder vierte Streit entsteht in diesem Bereich. Und innerhalb von zwei Jahren ist die Anzahl der Verkehrsstreitigkeiten um 28 Prozent gestiegen. Ähnliche Steigerungsraten verzeichnet der Streitatlas in keinem anderen Rechtsbereich“, erklärt Peter Stahl, Vorstandssprecher bei Advocard.

„Unsere moderne Welt wird immer schnelllebiger. Um auf dem Laufenden zu bleiben, sind wir am liebsten überall gleichzeitig. Das zeigt sich natürlich auch im Straßenverkehr: Es wimmelt vor Verkehrsteilnehmern, Schildern und Signalen. Die Konzentration ist hoch und damit auch die Anspannung.“

Schaut man sich auf Kreisebene in Deutschland um, drehen die streitlustigsten Autofahrer vermehrt in Niedersachsen und Hessen ihre Runden. Auf Platz eins liegt der Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen), gefolgt von den beiden hessischen Landkreisen Limburg-Weilburg und Wiesbaden. Der Volksmund kürzt das Cloppenburger Kennzeichen „CLP“ mit „Chronisch links positioniert“ ab, aus „WI“ für Wiesbaden wird „Wilder Idiot“ – und „NI“ steht für „Nur Idioten“.

Die Bevölkerungs- und damit auch Verkehrsdichte scheint wenig Einfluss auf die Streitlust von Deutschlands Autofahrern zu haben. Sie ist in Nienburg mit 87 Einwohnern pro Quadratkilometer zum Beispiel geringer als im Landkreis Roth (140) oder Passau (123), die auf Platz drei und vier der gelassensten Kreise, also denen mit der geringsten Streitlust, landen. Mit Olpe und Leverkusen befinden sich zudem lediglich zwei Landkreise aus dem bevölkerungsdichtesten Bundesland Nordrhein-Westfalen unter den Top-Ten. Auf Bundeslandebene ist Nordrhein-Westfalen mit 8,0 Streitigkeiten pro 100 Einwohner dagegen Spitzenreiter der Verkehrsstreiter. Niedersachsen landet auf Platz zehn aller 16 Bundesländer. Also auch im niedersächsischen Vergleich sind Nienburgs Autofahrer überdurchschnittlich streitlustig

Quelle: BlickPunkt Nienburg