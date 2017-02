Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Winzlar und Hagenburg

Winzlar. Tödlich endete ein Verkehrsunfall zwischen Winzlar und Hagenburg für eine 66-jährige Frau aus Stolzenau. Drei weitere Personen erlitten Verletzungen.

Am Montag Nachmittag gegen 16.45 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem ebenfalls 48-jährigen Beifahrer die Bundesstraße 441 aus Hagenburg kommend in Richtung Winzlar. In gleicher Fahrtrichtung vor ihnen musste ein roter Pkw verkehrsbedingt anhalten, da vor diesem der Fahrer eines VW nach links auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Der 48-jährige Wunstorfer bemerkte offenbar die anhaltenden Fahrzeuge zu spät und wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Skoda, der mit vier Personen besetzt war. Drei Insassen dieses Pkw wurden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser Neustadt, Minden und Stadthagen gebracht, die vierte Mitfahrerin, eine 66-jährige Frau aus Stolzenau, die auf dem Platz hinter dem Fahrer gesessen hatte, wurde so schwer verletzt, dass vor Ort lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet wurden. Noch in der Nacht verstarb die Frau an den Folgen des Verkehrsunfalles.

Mehreren Zeugenaussagen zufolge entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin des roten Pkw, der hinter dem Abbieger gestanden hatte, direkt nach dem Verkehrsunfall vom Unfallort. Auch wenn diese Person nicht direkt am Unfallgeschehen beteiligt war, lag zumindest eine mittelbare Beteiligung vor. Um Zeugenhinweise auf dieses Fahrzeug oder den Fahrer bittet die Polizei in Stadthagen unter Tel. 05721 / 40040. Möglicherweise handelt es sich bei dem gesuchten Pkw um einen roten Seat. Feuerwehr und Rettungsdienste kümmerten sich um die verletzten Personen, unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle, leuchteten diese aus und befreiten den Fahrer des Skoda mittels schwerem Gerät, da dieser im Fahrzeug eingeklemmt war. Gegen 21.20 Uhr wurde die komplett gesperrte Bundesstraße wieder freigegeben.

Quelle: BlickPunkt Nienburg