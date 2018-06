Fahrer beschädigt Baum und begeht Unfallflucht

Zeugen gesucht

Stolzenau - In der Zeit zwischen Mittwoch, 31. Mai, gegen 23 Uhr und Donnerstag, 1. Juni, 10 Uhr, war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Stolzenau, Nendorf, In der Horst von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Baum touchiert.