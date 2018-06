Stolzenau: Unbekannte zerkratzen Pkw

Stolzenau - Der Ford Focus einer 59-jährige Frau wurde am Mittwoch, 30. Mai, zwischen 11 und 12.40 Uhr, auf dem Parkplatz des Stolzenauer Freibades von Unbekannten zerkratzt.

Die Frau parkte den Wagen gegen 11 Uhr, auf dem Parkplatz des Stolzenauer Freibades. Als sie gegen 12.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie zwei frische, wellenförmige Kratzer auf den Türen der Beifahrerseite fest. Aufgrund des Erscheinungsbildes geht die Polizei davon aus, dass diese vorsätzlich verursacht wurden. Der Ford stand in der ersten Reihe. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 05761/92060 mit der Dienststelle in Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa