Stolzenau: Schutzhütte am Weserradweg brennt

Feuerwehr löscht schnell

+ © kle/Feuerwehr Die Feuerwehr Stolzenau beim Erstangriff © kle/Feuerwehr

Stolzenau - Während ihres abendlichen Spaziergangs bemerkten Hundebesitzer in Stolzenau am Samstag eine Rauchentwicklung an der Schutzhütte nahe der Kläranlage Stolzenau.