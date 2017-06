Polizei Stolzenau sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten

Stolzenau/Landesbergen -Von Axel Bergmann. Die Polizei in Stolzenau sucht mögliche Zeugen für zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich zwischen Mittwoch, 24. Mai, und Dienstag, 30. Mai, ereigneten.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 24. Mai, und Samstag, 27. Mai, hatte der Besitzer eines VW Passat CC sein Fahrzeug vor einer Garage Am Gaswerk 12 in Stolzenau geparkt. Am Samstagmittag stelle er erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest.

Ein abgestellter Pkw wurde am Dienstag, 30.Mai, gegen 08.30 Uhr in Landesbergen, in der Bahnhofstraße Höhe Hausnummer 25 ebenfalls beschädigt. Hier hatte der Fahrer eines gelben Fahrzeuges, aus Richtung Brokeloh kommend, dem am Straßenrand abgestellten Mercedes der Geschädigten einen Außenspiegel abgerissen.

Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeikommissariat in Stolzenau unter Tel. 05761 / 92060 entgegen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

