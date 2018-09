„Kleines Stadtfest“ in Stolzenau gut angenommen

Premiere vom Feinsten

+ © Vieweg © Vieweg

Stolzenau - Von jetzt an soll jedes erste Septemberwochenende in Stolzenau als Fest über die Bühne gehen. Den Grundstein für Veranstaltungen in einem neuen Gewand legte jetzt das erste „kleine Stadtfest“, das sich als Premiere vom Feinsten erwies – sehr zur Freude der Verantwortlichen aus dem Gewerbeverein rund um Vorsitzenden Klaus Meyer.