Stolzenau: Frau fährt Kind an und flüchtet

Stolzenau Zu einem Unfall bei dem ein Kind angefahren wurde, ist es am Dienstagnachmittag gekommen.

Gegen 16 Uhr sind im Kreuzungsbereich der Straße Feuersschicht/Ecke Große Geest ein Auto und ein Kind auf einem Fahrrad zusammengestoßen.

Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Feuerschicht in Richtung Große Geest und hatte den dortigen Kreuzungsbereich fast vollständig passiert, als dieses am Hinterrad vom Pkw erfasst wurde. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Das Kind stürzte zu Boden, zog sich jedoch keine Verletzungen zu. Die Fahrerin stieg aus ihrem blauen Opel Astra Kombi aus, sammelte ihr Kennzeichen ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um das Kind zu kümmern beziehungsweise die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Die Polizei ermittelt nun wegen der Unfallflucht. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 05761/9206-0 zu melden.

