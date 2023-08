Stolzenau: Brandstiftung vermutet bei brennenden Rundballenmieten

Die Feuerwehr konnte nur noch die in Flammen stehenden Ballen kontrolliert abbrennen lassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. © Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Mittelweser

Zweimal standen am Wochenende vom 18. bis 21. August Rundballenmieten in der Gemeinde Stolzenau in Brand. Die Polizei ermittelt.

Stolzenau - Bereits zum zweiten Mal am vergangenen Wochenende und zum dritten Mal innerhalb des vergangenen Monats hat in der Gemeinde Stolzenau eine Rundballenmiete gebrannt. Nachdem in der Nacht zu Samstag schon etwa 80 Ballen in Kohlenweihe abbrannten, wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag weitere Strohballen zerstört, berichtet die Feuerwehr der Samtgemeinde Mittelweser.

Dieses Mal befand sich der Einsatzort, wie bereits vor etwa vier Wochen, an der Schlüsselburger Straße in Stolzenau. Wie schon beim Einsatz Freitagnacht blieb der Feuerwehr nur noch die Möglichkeit, die in Flammen stehenden Ballen kontrolliert abbrennen zu lassen. Der ebenfalls informierte Eigentümer des Strohs rückte mit einem Trecker an und konnte noch etwa die Hälfte der rund 40 Ballen in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Stolzenau bewässerte die umliegenden Vegetation, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern, und stellte im weiteren Verlauf eine Brandwache. Der Einsatz zog sich laut der Pressemitteilung bis weit in die Nacht. Neben der Feuerwehr Stolzenau war auch die Polizei im Einsatz, um Ermittlungen zum erneuten Brandgeschehen aufzunehmen. Als Brandursache wird der Mitteilung zufolge von den anwesenden Kräften eine erneute Brandstiftung angenommen.