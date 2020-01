Steyerberg: Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Steyerberg. Auf frischer Tat nahm die Polizei in Steyerberg am Sonntag einen Einbrecher fest. Der Täter hatte sich mit einem "falschen Schlüssel" Zugang zu dm derzeit geschlossenen Hotel "Deutsches Haus" verschafft.

Am Sonntagabend war der Täter gegen 20.20 Uhr in das Hotel "Deutsches Haus" in Steyerberg eingebrochen. Aufgrund einer technischen Überwachungsanlage hatte der Inhaber des Hotels zu diesem Zeitpunkt entdeckt, dass sich in seinem Objekt eine Person unberechtigt aufhielt. Da das Hotel derzeit renoviert wird und geschlossen ist, informierte der Mann umgehend die Polizei. Diese fuhr sofort zum Tatort, umstellte das Hotel und konnte, auch durch Unterstützung der Diensthundeführergruppe, einen 38 Jahre alten Steyerberger festnehmen. Dieser hatte sich mutmaßlich mit einem "falschen Schlüssel" Zugang zum Hotel verschafft. Der Täter wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg