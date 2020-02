Steyerberg: Junger Mann wird zweimal angefahren 

Steyerberg - Innerhalb weniger Minuten ist es am Donnerstagabend in Steyerberg zu zwei Verkehrsunfallfluchten gekommen, die nach ersten Erkenntnissen der Polizei im Zusammenhang zueinander stehen dürften.

Gegen 21.20 Uhr hat eine Mutter in Begleitung ihres 22 Jahre alten Sohnes mit ihrem Auto auf der L 349 aus Richtung Stolzenau kommend kurz vor Steyerberg angehalten, da es dort offensichtlich zu einem Verkehrsunfall mit einem Reh gekommen war. Nach polizeilichem Kenntnisstand war an dem Unfall ein Mann mit einem Fahrzeug aus dem Landkreis Schaumburg (Kennzeichen SHG) beteiligt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein totes Reh lag auf der Fahrbahn. Nachdem der 22-Jährige das tote Reh in den Fahrbahnseitenraum gezogen hatte, näherte sich aus Richtung Stolzenau ein weiteres Auto der Unfallstelle. Das Fahrzeug soll in Schlangenlinien geführt worden sein, heißt es im Polizeibericht. An der Unfallstelle touchierte dieser Wagen den am Fahrbahnrand gehenden 22-Jährigen leicht mit der linken Fahrzeugseite.

Nach Angaben des 22-Jährigen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen VW Passat gehandelt haben. Das Fahrzeug fuhr nach der Kollision mit dem Fußgänger ohne anzuhalten in Richtung Steyerberg weiter. Die Mutter fuhr letztlich mit ihrem Sohn nach Hause in in die Kirchstraße in Steyerberg.

Steyerberg: Zweite Unfallflucht mir Passat

Der zu diesem Zeitpunkt leichtverletzte 22-Jährige machte nun einen kurzen Spaziergang mit zwei Hunden der Familie. Als er um 21.35 Uhr den Parkplatz des Edekamarktes überqueren wollte, sei plötzlich aus Richtung Sparkasse der gleiche VW Passat wie zuvor mit hoher Geschwindigkeit um die Kurve in Richtung Rießen/Liebenau gefahren.

Der 22-Jährige habe zur Seite springen müssen, um nicht vollständig von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Der Passat sei dem jungen Mann letztlich über den rechten Fuß gefahren und Richtung Liebenau geflüchtet. Glücklicherweise trug der Fußgänger auch bei dieser Kollision nur leichte Verletzungen davon.

Jetzt frag die Polizei: Wer kann Hinweise zu diesen Geschehnissen machen? Insbesondere könnte Beobachtungen des Pkw-Fahrers aus dem Landkreis Schaumburg, der den Wildunfall hatte, interessant sein. Dieser Mann war bei der ersten Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Passat an der Unfallstelle anwesend.

jom

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa(Symbolbild)