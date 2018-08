Gewitterfront über Steyerberg richtet Schäden an 

Steyerberg - Von Thomas Glauer. Wie in anderen Bereichen des Nienburger Südkreise hinterließ Auch im Flecken Steyerberg die Gewitterfront am Donnertag Spuren

Gegen 18 Uhr wurden die Ortswehr Deblinghausen zu einem Sturmschaden in die Ortsmitte gerufen, im Kurvenbereich lag ein Baum über der Landesstraße. Zwei Minuten später wurde die Ortsfeuerwehr Voigtei mit dem gleichen Stichwort alarmiert. Ebenfalls auf der L349 lag ein entwurzelter Baum im Bereich Siedenberg. Einsatzkräfte begannen mit Motorsägen mit der Beseitigung, ein Kamerad der Ortswehr kam mit einem Radlader zur Hilfe.

Im Bereich einer S -Kurve war zudem ein Ast abgebrochen und baumelte über der Fahrbahn, mit Hilfe der Drehleiter aus Nienburg wurde dieser Entfernt. Die L349 war im Bereich Voigtei fast eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zwischen Wellie und Steyerberg waren zwei Bäume umgestürzt, welche die Ortswehr Wellie aus dem Weg räumte.

+ Eine Gewitterfront hat im Flecken Steyerberg Schäden angerichtet. © Glauer



Auf der Gemeindestraße 2 zwischen Düdinghausen und Eckershausen hatte das Gewitter drei Bäume beziehungsweise Teile umstürzen und abbrechen lassen. Kräfte aus Düdinghausen und Deblinghausen nahmen sich dieser an.

In den Gemarkungen Voigtei und Deblinghausen waren weiter Bäume auf Verbindungswegen umgestürzt, sodass Feuerwehrkräfte teilweise bis in die Nacht hinein noch im Einsatz waren. In Voigtei mussten zudem zwei Einsatzkräfte auf dem Weg zum Feuerwehrhaus sich erst den Weg freischneiden, in Höhe der ehemaligen NEAG war ebenfalls ein Baum umgestürzt, Verkehrsteilnehmer unterstützen die beiden beim Freiräumen der Kreisstraße.

+ Eine Gewitterfront hat im Flecken Steyerberg Schäden angerichtet. © Glauer



Quelle: BlickPunkt Nienburg