Stars aus Wacken beim „Just for Fun“-Festival in Eystrup

Von: Christel Niemann

Teilen

Das Publikum hat bei „Just for Fun“ Spaß. © christel niemann

Eystrup – Beim zweiten „Just for Fun“-Festival in Eystrup gab es am Wochenende sämtliche Spielarten von Metall und Rock auf die Ohren. Bands gaben von hard bis heavy und von melodisch bis schrill den Ton an und haben bei Besuchern und Veranstaltern gleichermaßen für zufriedene Gesichter gesorgt. Die Stimmung war entspannt, das Festival gut besucht und dennoch hielt sich das Gedränge selbst direkt vor der Bühne in Grenzen.

Bullernde, verzerrte Gitarrensounds, wummernde Bässe, krachende Schlagzeuge und in Würde ergraute Rocker, die ihre mit Bandlabels bedruckten Shirts und die mit Patches geschmückten Kutten ebenso zur Schau tragen, wie die Tattoos auf Armen und Beinen. Dazu eine friedliche und schöne Stimmung mit buntem Lichtermeer auf der grünen Wiese. Es ist einfach fantastisch, was Heiko Wedemeyer und seine Partnerin Nicole Rath erneut mithilfe von Verwandten und Freunden auf die Beine gestellt haben. Eine professionelle Bühne, tolle Bands, klasse Sound, faszinierende LED-Beleuchtung und – der durfte natürlich nicht fehlen – reichlich Nebel auf der Bühne: So die Zutaten für zwei außergewöhnliche Festivaltage, bei denen das Publikum am Freitag von den Bands Strange Mates, Headbangers Nightmare und Grave Digger und tags darauf von V4A, Reckles Roses und Powerslave mächtig was zu hören bekam. Wedemeyer hat etliche Kontakte zu Bands, und er möchte neben den bereits etablierten auch Newcomern die Möglichkeit bieten, vor einem größeren Publikum zu spielen. So hatte er gemeinsam mit Rath vom Hard Rock der 70er über Metal und Punk bis zum Stoner- und Alternative Rock von heute eine Mixtur aus Musikrichtungen zusammengestellt.

Den Opener gaben „Strange Mats“; ein vergleichsweise junges Duo, das bereits am Freitagnachmittag mit den besten Songs der vergangenen 100 Jahre für (Ein-)Stimmung sorgte und bewies, dass man auch als Duo ganz schön was reißen kann. Im Umland beheimatet ist die Band „Headbangers Nightmare“, die mit kreischende Gitarren, treibende Drums, wummernde Bässe und der unverkennbaren Rockröhre von Frontfrau Uschi alles vereint, was ihre Bühnenshow zu einem Hammer-Erlebnis werden lässt. Die Band ist schon seit mehr als 20 Jahren eine feste Größe der norddeutschen Metal- und Rock-Szene und verstand es auch in Mahlen, das Publikum in den Bann zu ziehen. Ob AC/DC oder Judas Priest, ob Metallica oder Motörhead: Coversongs sind die Spezialität der „Furiosen Fünf” aus Bremen, die aber auch mit deutschen Songs sowie ein paar eigenen „Dingern“ die Metal- und Rock-Gemeinde begeisterten. Und dann war es endlich soweit: Die Bühne wurde von Grave Digger, dem „Leckerbissen“ aus dem Ruhrpott geentert. Mit ihrem energiegeladenen Mix aus Metal und Hardrock haben Grave Digger unlängst die Bühne in Wacken gerockt, sodass ihr Besuch in Eystrup einem Ritterschlag für dieses Festival gleichkam.

„Just for Fun“-Festival in Eystrup Fotostrecke ansehen

Mit Tribute- und Cover-Bands ging es Samstag weiter. Zunächst hatte V4A die Bühnenbretter betreten und ihren Genremix aus Metal und Hardrock – flankiert von teils erstaunlich tiefgängigen deutschen Texten – gespielt. Es folgten die Tributler „Reckless Roses“ aus Budapest, die es nach eigener Aussage geschafft haben, zu den weltweit authentischsten und besten Guns’n’Roses-Tribute Bands zu zählen. Man hatte nicht nur akustisch, sondern auch optisch das Gefühl, Axl Rose und Gitarrist Slash würden vor einem auf der Bühne stehen.

Beschlossen wurde das Festival von der Iron-Maden-Tribute-Band „Powerslave“, die den feier- und tanzwütigen Besuchern noch einmal letzte Kraftreserven abverlangt.