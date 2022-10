Stadt Hoya hebt Gebühren für Wohnmobilstellplatz „Weserblick“ an

Von: Rebecca Göllner-Martin

Beliebtes Ausflugsziel: Der Wohnmobilstellplatz „Weserblick“ an der Stettiner Straße in Hoya. © Rebecca Göllner-Martin

Hoya – Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Wohnmobilstellplatz „Weserblick“ an der Stettiner Straße in Hoya ein beliebtes Ziel von Campingfreunden. Die Anzahl der verkauften Parktickets steigt seit Jahren. 2022 konnte die Stadt Hoya schon mehr als 2 000 solcher Karten verbuchen. Was bisher nicht gestiegen ist, sind die Gebühren. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat deshalb über die Gebührenordnung diskutiert und diese angepasst.

„Der Stellplatz wird seit Jahren gut angenommen, wir haben viel in die Infrastruktur investiert“, erklärte Hoyas Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner. Eine Preisanpassung aber habe es trotz der Aufwertungen nicht gegeben. „Daher ist es an der Zeit, sich mit den Gebühren zu befassen“, resümierte sie. Momentan zahlen Wohnmobilisten für ein 24-Stunden-Parkticket fünf Euro. Hinzu kommen Nebenkosten für Strom (0.60 Cent pro Kilowattstunde) sowie für Trinkwasser (0,10 Cent/10 Liter).

Aufgrund des allgemeinen Anstiegs der Kosten hatte die Verwaltung in Absprache mit der Mittelweser-Touristik empfohlen, den Parkpreis zum 1. Januar 2023 um drei Euro anzuheben sowie die Nebenkosten für Strom und Wasser um insgesamt 30 Cent zu erhöhen. Eine Marktanalyse habe ergeben, so erklärte Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer, dass die Gebührenlandschaft im Landkreis sehr unterschiedlich sei, aber mehrere Kommunen eine Preiserhöhung zum Jahreswechsel planen würden. Das war den Mitgliedern des Rates nicht genug. CDU und SPD votierten einstimmig dafür, für ein Tagesticket zehn Euro zu nehmen. Brigitte Stöver (Die Basis) enthielt sich ihrer Stimme.

Fritz Groß (CDU) untermauerte die Entscheidung damit, dass es künftig weitere Pläne gebe, die Attraktivität des Wohnmobilplatzes zu steigern. So sollen unter anderem weitere Stellplätze entstehen. Dazu bietet sich laut Verwaltung die Rasenfläche westlich zum bestehenden Platz an. Eine professionelle Planung sei dabei unumgänglich, da die Ansprüche der Wohnmobilisten gestiegen seien. Ebenfalls auf der Agenda steht laut Groß die Anpflanzung von Bäumen. Der Wunsch nach mehr Schatten sei von einigen Campern angeregt worden, schilderte auch Bürgermeisterin Wasner. „An heißen Tagen ist es in ihren Fahrzeugen sehr warm geworden“, erklärte sie.

Zudem ist es laut Beschlussvorlage geplant, den bestehenden Parkscheinautomaten mit einem neuen Bezahlmodul auszustatten, um Kartenzahlung zu ermöglichen. Dafür ist eine Internetverbindung notwendig. Die Zahlung per Karte hat während der Corona-Pandemie an Beliebtheit gewonnen. Die lokalen Banken haben mittlerweile eine Gebühr für die Zählung und Einzahlung von Münzgeld erhoben, sodass durch diese Maßnahme die Gebühren reduziert werden könnten.

Hoyaer Fritz-Gerd Hemmer äußerte in der Einwohnerfragestunde den Wunsch, darüber nachzudenken, den Stellplatz für Wohnwagen zu öffnen. „Ansonsten werden Personengruppen ausgeschlossen, die sich vielleicht kein Wohnmobil leisten können“, meinte er. Detlef Meyer versprach, die Anregung mitzunehmen, verwies gleichzeitig darauf, dass es planungs- und genehmigungsrechtliche Gründe habe, dass der Platz bisher nur Wohnmobilen vorbehalten sei. „Dann müssen wir eine ganz andere Infrastruktur anbieten, damit auch Wohnwagen dort Halt machen können“, sagte der Verwaltungschef.