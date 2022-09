„Sing mit!“: Stolzenauer Jugendchor freut sich auf die Konzertbühne

Von: Katrin Köster

Die Sängerinnen und Sänger des Jugendchores vom Stolzenauer Gymnasium freuen sich darauf, am Sonntag, 9. Oktober, endlich wieder vor Publikum zu singen. © Gymnasium Stolzenau

Landkreis/Stolzenau – Die Vorfreude auf den geplanten Auftritt „seines“ Jugendchores vom Stolzenauer Gymnasium beim „Sing mit!“-Festival ist Musiklehrer Raphael Munk deutlich anzuhören. Er und seine Kollegin Christiane Sprick bereiten sich derzeit mit 20 Jugendlichen auf den Auftritt vor. Am Sonntag, 9. Oktober, wollen sich die Stolzenauer von ihrer besten Seite zeigen.

Der Jugendchor besteht aus Oberstufenschülern sowie einigen Ehemaligen. „Viele der Mitglieder haben zuvor in der Musicalklasse oder dem Mittelstufenchor Chorerfahrung gesammelt“, erzählt Raphael Munk. Das Besondere: „Der Jugendchor singt fast ausschließlich a-cappella“, betont der Musiklehrer.

Außer bei den halbjährlichen Schulkonzerten wirkt der Jugendchor auch bei regelmäßig stattfindenden Musical-Projekten, Theateraufführungen und einzelnen außerschulischen Veranstaltungen mit.

Der Auftritt am 9. Oktober werde das dritte Konzert der Gruppe seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die hat auch in Stolzenau der Chorarbeit ziemlich zugesetzt, berichtet Munk. So musste das Ensemble während der Pandemie die Probenarbeit zeitweise aussetzen. „Sobald es möglich war, haben wir aber wieder gemeinsam gesungen“, betont Munk.

Beim „Sing mit!“-Festival will der Jugendchor mit drei Titeln punkten: „The Sound Of Silence“ (Musik+Text: Paul Simon; Arrangement: Markus Detterbeck), „Only You“ (Text: M. Vincent John, Musik: V. Clarke; Arrangement: Sigurd Barret) sowie „Gimme Some Lovin’“ (Text+Musik: S. Winwood/M. Winwood/S. Davis; Arrangement: Jan-Hendrik Herrmann).

Über „Sing mit!“ Die Mitglieder des Lions Clubs Grafschaft Hoya laden für Sonntag, 9. Oktober, zu einer Neuauflage des Musical-Wettbewerbes „Sing mit!“ ein – diesmal in Form eines Festivals. Vier Chöre aus dem Landkreis Nienburg machen mit. Und die Redaktion stellt sie in den nächsten Wochen an dieser Stelle vor.