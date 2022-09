Chor der ASS Nienburg: Spaß mit „Viva la vida“

Von: Katrin Köster

Teilen

Ein bunter Mix aus gesangsbegeisterten Schülern: Der Chor der Albert-Schweitzer-Schule in Nienburg hat unter anderem „Viva la vida“ von Coldplay im Repertoire. © ASS

Landkreis/Nienburg – Die Freude am Singen wollen sie zeigen – und ihre Zuhörer unterhalten: Auch der Chor der Albert-Schweitzer-Schule beteiligt sich am Chor-Festival des Lions Club Grafschaft Hoya am Sonntag, 9. Oktober.

„Jetzt geht es richtig los“, berichtet Chorleiterin Antje Falldorf-Podehl. Gemeinsam mit Thomas Böttger (Klavier/Chor) arbeitet sie mit den rund 30 Sängerinnen und Sängern. Sie kommen aus den Klassen 9 bis 13 und bilden eine „ziemlich bunte Mischung aus Chor-Profis und Neueinsteigern“, so Falldorf-Podehl. Geprobt werde theoretisch einmal wöchentlich in zwei getrennten Gruppen, vor Auftritten dann gemeinsam, bei gelegentlichen Extraproben an Wochenenden auch mit Ehemaligen.

Spaß am Singen im Fokus

„Im Vordergrund der Chorproben stehen der Spaß am Singen in der Gruppe und das Ausprobieren der Stimme“, sagt die Chorleiterin. Die Gruppe studiert mehrstimmige Pop-, Jazz- und Rockarrangements ein, covert aber auch gerne mal aktuelle Songs.

Bei Interesse werde auch solistisch und in Kleingruppen gearbeitet, berichtet die Leiterin. „Zuletzt erreichte 2021 eine Solistin einen ersten Rang (Landeswertung) bei „Jugend musiziert“ und gewann den Lions-Gesangswettbewerb in Buxtehude“, berichtet sie stolz.

ASS sieht sich als moderner Popchor

Der ASS-Chor beschreibt sich schwerpunktmäßig als Popchor, ist jedoch auch offen für klassische Chorliteratur. „Die Coronazeit hat auch in unserem Chor Wunden hinterlassen“, sagt Falldorf-Podehl. Doch nun schaut die Gruppe nach vorne und bereitet sich auf ihren Auftritt bei „Sing mit!“ vor.

Die Nienburger wollen unter anderem „Viva la Vida“ (Coldplay/Brian Eno, 2008) präsentieren. Auch den Depeche-Mode-Klassiker „Enjoy the Silence“ (T+M: Martin L. Gore, 2008) haben sie im Repertoire.

Das Besondere: Bei diesem Lied hat Thomas Böttger das Arrangement übernommen, verrät die Chorleiterin. Darüber hinaus hat der ASS-Chor noch „Killing me softly“ von Roberta Flack im Gepäck. „Das begleitet uns schon ganz schön lange“, erzählt Antje Falldorf-Podehl. Es sei ein Stück „zum Genießen“ – für Publikum und Sänger gleichermaßen.