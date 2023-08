Mit der Ferienkiste Hoya hoch hinaus

31 / 31

Für Teilnehmer der Ferienkiste Grafschaft Hoya ging es am Freitag noch einmal in luftige Höhen. Dafür sorgten engagierte Mitglieder des Segelflugverein Hoya. In einem der vereinseigenen Segelflugzeuge durften die Mädchen und Jungen ihre Heimat von oben betrachten und das grenzenlose Gefühl über den Wolken genießen. So haben die Jugendlichen kurz vor Ferienende noch einmal ereignisreiche Stunden erlebt. © Christel Niemann