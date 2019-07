Schwimmen bei tropischen Temperaturen und unter Flutlicht

Badespaß unter Flutlicht und Abkühlung von tropischer Hitze waren am Mittwochabend in Hoya angesagt. Das Freibadteam der Samtgemeinde Grafschaft Hoya hatte zum Nachtbaden eingeladen. Foto: Horst Friedrichs

Hoya – Nur die Palmen fehlten. Alles andere war tropisch – an diesem Mittwochabend im Freizeitbad der Grafenstadt Hoya. Unter Flutlicht herrschte Hochbetrieb im kristallklaren blauen Wasser der beiden Becken. Die laue Abendluft war erfüllt von heiteren Stimmen kleiner und großer Badegäste, vom klatschenden Aufschlagen derer, die sich an den Startblöcken des Schwimmerbeckens im Kunstspringen übten, und vom rauschenden Eintauchen jener, die nach 50 Metern sausender Abfahrt auf der Riesenrutsche das Nichtschwimmerbecken erreichten.

„Ein rundum toller Abend“, bewertete Schwimmmeisterin Britta Masemann das turbulente Geschehen im Gespräch mit der Kreiszeitung. „Bei diesen Außentemperaturen stimmt einfach alles.“ Die Quecksilbersäule stand noch bei rund 25 Grad Celsius etwa gleichauf mit der Wassertemperatur des solarbeheizten Bades, als Britta Masemann und ihr Kollege Marvin Lojewski von 21.30 Uhr bis Mitternacht über das beliebte Nachtbaden unter Flutlicht wachten. Seit Jahren erfreut sich die Spätveranstaltung großen Zuspruchs.

Britta Masemann ist offiziell „Fachangestellte für Bäderbetriebe“; ihr Schwimmmeisterkollege Marvin Lojewski ist ausgebildeter Rettungsschwimmer. Beide fungierten am Mittwochabend – beim ersten Hoyaer Nachtbaden in diesem Jahr – als bewährte Respektspersonen, zuverlässige Aufsicht und Helfer in allen Fragen rund ums Badegeschehen. Die Gäste des Nachtbadens in Hoya kamen auch diesmal nicht nur aus der Grafenstadt und ihrer näheren Umgebung, sondern auch aus dem Raum Bruchhausen-Vilsen, Nienburg und Verden.

Das Freibadteam der Samtgemeinde Grafschaft Hoya hatte sich angesichts der blendenden Wetterprognosen kurzfristig entschlossen, das Nachtbaden in dieser Woche anzubieten, wie Helena Heinz von der Verwaltung mitteilte. In den zurückliegenden Jahren fand das Badevergnügen jeweils ein bis zwei Mal im Jahr statt, wobei die Witterungsbedingungen stets eine entscheidende Rolle spielten. Ähnliche Veranstaltungen gibt es auch in den Freibädern der Umgebung.

Mit seinen Grünanlagen, der Riesenrutsche und dem Kiosk bot das Hoyaer Freizeitbad vollendete Bedingungen. Bei einsetzender Dunkelheit, anhaltend tropischen Temperaturen und voller Flutlichtwirkung entstand eine Atmosphäre, die den Vergleich mit mediterranem Ambiente nicht zu scheuen brauchte. Viel Vergnügen mit den kühlenden Fluten wurden ergänzt durch die Annehmlichkeiten des Freizeitbads – vom Speisenangebot bis hin zu den Getränken. Das fiel es den Badegästen leicht, sich gedanklich in jene sonnigen Urlaubsregionen zu versetzen, in denen ein prickelnder Cocktail an der Strandbar oder ein Cappuccino im sonnenbeschirmten Straßencafé zum entspannenden Freizeitvergnügen gehören.

Indessen stehen die Prognosen für ein etwaiges nächstes Nachtbaden in Hoya gut. Sollten sich die Wettervorhersagen mit weiteren Temperaturrekorden bestätigen, dürfte das zweite Nachtbaden dieses Jahres in der Grafenstadt nicht lange auf sich warten lassen.

Nichtsdestoweniger ist der Badespaß im Hoyaer Freizeitbad auch tagsüber, während der normalen Öffnungszeiten gewährleistet. In der Hauptsaison bis zum 15. August ist das Bad montags, donnerstags und freitags von 7 bis 21 Uhr geöffnet, sowie dienstags, mittwochs und an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr. In der Nebensaison (ab 16. August) gilt: montags, donnerstags und freitags von 8 bis 20 Uhr, sowie dienstags, mittwochs und an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. hfr

