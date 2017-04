Audi krachte in mehrere Bäume

Husum - Von Jan Habermann. Überhöhte Geschwindigkeit ist vermutlich die Ursache eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Husum und Rehburg auf der L370. In Höhe des Heye-See-Parkplatzes war ein mit zwei jungen Personen besetzter Audi von der Fahrbahn abgekommen und in mehrere Bäume geprallt.

Das Fahrzeug kam in einer langgezogenen Rechtskurve zunächst nach links von der Fahrbahn ab, fuhr dann etwa 150 Meter auf dem Grünstreifen, bevor es erst einen kleinen Baum fällte und dann in mehrere dickere Bäume einschlug. Das völlig demolierte Fahrzeugwrack blieb schließlich auf dem Dach neben der Fahrbahn. Durch die große Wucht des Aufpralls wurde unter anderem der Motorblock aus dem Wagen gerissen. Dieser wurde, in mehrere Teile zerbrochen, etwa 50 Meter Wald einwärts gefunden. Weitere Trümmerteile erstreckten sich über mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn und den angrenzenden Flächen.

Die beiden Insassen waren nicht im Fahrzeug eingeklemmt, wurden aber schwer und zum Teil lebensbedrohlich verletzt. Nachdem sie durch zwei Rettungswagen des ASB ins Krankenhaus nach Nienburg transportiert wurden, musste die Straße auf etwa 200 Metern Länge von Trümmern und Dreck durch die Feuerwehr gesäubert werden. Wegen der einsetzenden Dunkelheit wurde die Einsatzstelle zudem für die Ermittlungsarbeiten der Polizei ausgeleuchtet. Die Feuerwehr Landesbergen konnte den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen, da bereits beide Personen aus dem Pkw befreit waren. Für die Dauer der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten blieb die Straße gesperrt.

Quelle: BlickPunkt Nienburg