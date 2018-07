Koordinator in Schweden: „Man kriegt eine Gänsehaut“

Särna - Die 52 Feuerwehrleute aus Niedersachsen haben am Dienstagvormittag zum ersten Mal gegen die Waldbrände in Schweden gekämpft. Was sie dort erleben, berichtet Martin Voß, im schwedischen Ort Särna Einsatzkoordinator der Gruppe aus dem Kreis Nienburg, im Interview.

Wie haben Sie die Situation erlebt, als Sie angekommen sind?

Wir haben bereits eine Lageeinweisung von den Kollegen bekommen und ich hatte in den Abendstunden noch die Möglichkeit, mit einem Hubschrauber das Gebiet zu überfliegen. Das ist eine sehr große Fläche, die dort brennt - etwa 3000 Hektar. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen! Eine so große Waldfläche, schwer zugänglich. Man sieht überall den Boden, der abgebrannt ist, und an den Rändern diese Bereiche, in denen der Wald noch brennt und in dem wir jetzt auch in den nächsten Tagen arbeiten werden.

Haben Sie vorher mit diesem Ausmaß gerechnet?

In gewisser Weise hatten wir schon damit gerechnet. Aber man kriegt eine Gänsehaut, wenn man sieht, was in den letzten Tagen geleistet wurde und wie erschöpft die schwedischen Kräfte langsam sind.

Wie wird ihr Einsatz konkret koordiniert?

Wir haben hier unser Lager an einem Punkt, wo auch die Schweden den Einsatz koordinieren. Unsere deutschen Kräfte sind immer mit einem schwedischen Feuerwehrmann unterwegs. Morgens bekommen wir jeweils eine Lageeinweisung und überlegen, wie wir mit unseren Einheiten am sinnvollsten unterstützen können. Unsere Taktik für Dienstag war, dass die schwedischen Kollegen ein Gegenfeuer legen und wir mit unseren Fahrzeugen dafür sorgen, dass das Feuer ein kontrolliertes Gegenfeuer bleibt und damit gegen diesen eigentlichen Waldbrand arbeitet.

Die Hitze ist sicher groß. Wie anstrengend ist der Einsatz?

Ja, das ist richtig. Die Temperaturen sind natürlich sehr hoch hier. Es ist sehr anstrengend zu arbeiten. Man muss viel trinken. Wir werden unsere Einsatzkräfte nach je sechs Stunden auch wieder austauschen und dann die nächste Einheit in das Gebiet senden.

Begleitet Sie ein mulmiges Gefühl?

Also ein bisschen Anspannung ist schon dabei, aber wir wissen, dass wir an diesem Punkt sehr sicher sind, dass der Wind hier abgewandt ist, dass zwischen uns und dem anderen Hang noch ein großer See ist. Wir wissen, dass die Schweden sehr auf Sicherheit achten. Von daher normalisiert sich das dann wieder. Wobei man am Morgen schon sehr deutlich die Rauchwolke sehen und auch riechen konnte, dass hinter dem nächsten Hang die Waldbrandgebiete beginnen. Wie haben die Schweden auf die deutschen Helfer reagiert? Die Schweden im ganzen Land sind unheimlich dankbar, dass wir kommen. Das haben wir schon auf der Anfahrt erlebt. Also das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen. Man fährt mit dem Verband über die Autobahn und es überholen einen Autos, die hupen, die Leute halten den Daumen aus dem Fenster und am Straßenrand stehen Menschen und winken. Sie sind einfach unheimlich dankbar, dass wir da sind.

Wie realistisch ist es, dass sie die Brände eindämmen können?

Das hängt ein bisschen vom Wetter ab in den nächsten Tagen. Es wird wieder deutlich wärmer. Sehr entscheidend sind aber auch die Windverhältnisse. Das ist ja mittlerweile ein Einsatz mit europäischen Kräften: Hier sind Waldbrandflugzeuge aus Europa im Einsatz, Hubschrauber starten und landen direkt hinter mir. Von daher ist die Arbeit verteilt auf mehrere Stellen. Ich denke, die Chancen stehen gut, dass wir die Lage gemeinsam in den Griff bekommen.

Sind Sie vorher schon einmal privat in Schweden gewesen?

Nein, ich bin tatsächlich zum ersten Mal in Schweden. Es ist auch eine wirklich tolle Gegend - für Urlaub kann ich das empfehlen. Aber da werden wir natürlich keine Zeit für haben.

Der 34 Jahre alte Feuerwehrmann Martin Voß ist niedersächsischer Einsatzleiter und koordiniert die Hilfsaktion der Gruppe aus dem Kreis Nienburg. Er ist hauptberuflich Brandrat an der niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Celle und bildet dort Feuerwehrleute aus.





