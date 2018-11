Schule Rodewald: „Von Anfang an auf der sicheren Seite“

Vor Baubeginn intensiver Austausch

+ Ortstermin mit Stefan Brandt, Michael Schumann, Knut Hallmann, Katja Demitz und Dieter Kaminski (v.l.).

Rodewald - Die Samtgemeinde Steimbke investiert in den kommenden eineinhalb Jahren rund 1,8 Millionen Euro in den Umbau der Grundschule Rodewald. Um, so Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann, „von Anfang an auf der sicheren Seite“ zu sein, fand unmittelbar vor Baubeginn eine Besprechung mit der Landesschulbehörde statt.