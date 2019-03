Schon wieder: Einbruch in Nienburger Jack-Wolfskin-Store

Bereits zum zweiten Mal in diesem jahr brachen Unbekannte in den Nienburger Jack-Wolfskin-Store ein.

Nienburg. Unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen in den Nienburger Jack-Wolfskin-Store ein.

Um 3.35 Uhr lief der Alarm bei der Nienburger Polizei auf. Nur vier Minuten später traf der erste Streifenwagen am Tatort in der Leinstraße ein. Die Täter waren bereits geflohen. Dafür entdeckten die Beamten eindeutige Einbruchspuren.

Nach einem Hinweis eines Bewohners der gegenüberliegenden Georgstraße, der zwei Personen aus dem Geschäft laufen sah, startete die Polizei sofort ein Fahndung mit mehreren Einsatzfahrzeugen. Sie blieb allerdings ergebnislos.

Die vermutlichen Täter hatten zuvor die gläserne Eingangstür mit einem Gullideckel eingeworfen und beim Betreten des Geschäftes den Alarm ausgelöst.

Auf exakt die gleiche Weise wurde in den Jack-Wolfskin-Store erst Anfang dieses Jahres eingebrochen. Ebenfalls an einem frühen Mittwochmorgen - es war der 9. Januar um 3 Uhr - warfen Unbekannte mit einem Gullideckel eine Scheibe des Bekleidungsgeschäftes ein. Damals entwendeten sie einen Ständer mit Outdoorjacken. Auch am 9. Januar war ein Streifenwagen nur wenige Minuten nach der Alarmauslösung vor Ort, ohne auf die Täter zu treffen.

Wie hoch der aktuell entstandene Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Hinweise auf verdächtige Personen sowie sonstige Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei in Nienburg unter Tel. 05021/97780 entgegen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg