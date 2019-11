Schlägerei vor Nienburger Shisha-Bar

Nienburg. Der schnelle Polizeieinsatz hat in Nienburg vermutlich eine Massenschlägerei vor einer Shisha-Bar verhindert.

Mehrere Personen waren am frühen Sonntagmorgen in der Nienburger Bahnhofstraße vor einer Shisha-Bar in Streit geraten. Einer Streifenwagenbesatzung der Nienburger Polizei war gegen 3.45 Uhr eine große Menschenmenge vor der Bar aufgefallen. Einige Personen schlugen aufeinander ein.

Polizei fordert Verstärkung an

Im Zuge der Überprüfung des Sachverhaltes verhielten sich einige der 80 bis 100 Personen auf der Straße dermaßen aggressiv den Beamten gegenüber, dass diese Verstärkung anforderten. Gegen einen 32- sowie einen 33-jährigen Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Weitere Personen, insbesondere diejenigen, die durch verbale Attacken aufgefallen waren, erhielten Platzverweise. Drei Beteiligte unterzogen sich freiwillig einem Atemalkohltest mit Ergebnissen zwischen 0 und 1,6 Promille Alkohol im Blut. Die Polizei vermutet, dass der massive Einsatz von Polizeibeamten eine Eskalation der Situation verhinderte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Quelle: BlickPunkt Nienburg