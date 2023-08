Sattelzug durchbricht B6-Leitplanke: 8 Stunden Teil-Sperrung

+ © Uwe Schiebe / Feuerwehr Ein Sattelzug hat zwischen Wietzen und Marklohe die Leitplanke der B6 durchbrochen und ist im Seitengraben umgekippt. © Uwe Schiebe / Feuerwehr

Acht Stunden lang musste die B6 zwischen Wietzen und Marklohe am Mittwoch erst voll und dann teilgesperrt werden. Ein Sattelzug war im Seitengraben umgekippt.

Wietzen ‒ Knapp acht Stunden lang musste die Bundesstraße 6 zwischen Wietzen und Marklohe am Mittwochnachmittag kurzzeitig voll und anschließend halbseitig gesperrt werden. Was war passiert? Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Bünde soll mit seinem Sattelzug gegen 15.45 Uhr an der Abzweigung der B 214 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Das Fahrzeug habe die Leitplanke durchbrochen und sei dann noch etwa 100 Meter weitergefahren, ehe es umkippte. Ersthelfer hätten dem Fahrer demnach geholfen, sich aus der Fahrerkabine zu befreien. Er musste mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sattelzug wurde stark beschädigt. Die Bergung nahm bis etwa 23.30 Uhr in Anspruch. Ein Großteil des geladenen Altglases hatte sich im Seitenraum verteilt. Die anwesende Feuerwehr sorgte für die Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe, berichtet Pressesprecher Uwe Schiebe. Foto: Uwe Schiebe