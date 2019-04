Samtgemeinde Mittelweser: 1,5 Millionen Euro Bundesmittel für Freibäder

Bis 2022 saniert

+ © Büro Völlers Marja-Liisa Völlers mit dem Bürgermeister der Samtgemeinde Mittelweser Jens Beckmeyer. © Büro Völlers

Mittelweser - Die Samtgemeinde Mittelweser hat sich erfolgreich für die Bundesfördermaßnahme „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben. Daher fließen in den kommenden Jahren insgesamt 1,5 Millionen Euro aus Bundesmitteln in die Freibäder in Stolzenau und Landesbergen. Die beiden Bundestagsabgeordneten Marja-Liisa Völlers (SPD) und Maik Beermann (CDU) hatten den Antrag unterstützt.