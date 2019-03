Rollerfahrer bei Unfall in Nienburg verletzt

Fahranfänger übersieht Rollerfahrer

+ © Polizei Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall am Bein verletzt und ins Nienburger Krankenhaus eingeliefert. © Polizei

Nienburg. Bei einem Verkehrsunfall in Nienburg am Montagabend auf der Verdener Landstraße wurde ein Rollerfahrer am Bein verletzt.