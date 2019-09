Rohrbruch in Steyerberg

300 Haushalte ohne Wasser / Verband dankt für Geduld

Steyerberg. Nach einem Rohrbruch in der Hauptleitung im Bereich Am Berge waren am Sonntag rund 300 Steyerberger Haushalte für Stunden ohne Trinkwasser. Bis zum Nachmittag war der Schaden weitgehend behoben.