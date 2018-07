Viel los beim Zeltlager der Jugendfeuerwehren

Rodewald - Von Johanna Müller. Wer beim Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Langeweile verspürt, der macht gehörig etwas falsch. Jeden Tag stehen Sportwettbewerbe auf dem Plan, das Bastel-Zelt ist geöffnet und im Schwimmbad können die rund 1260 Camper kostenlos planschen.

Am Montag traten die Wehren außerdem in den sogenannten CTIF-Wettbewerben gegeneinander an. Dabei ging es für die Teilnehmer über Hürden, durch einen Tunnel und an den Wasserschlauch. Auch ein Staffellauf gehört zu den internationalen Vergleichswettkämpfen.

Anschließend haben sich viele Jugendliche und Betreuer im Naturfreibad abgekühlt. Aber auch auf den Zeltplätzen ist viel los. Einige Jugendfeuerwehren haben sich zusammengetan und nutzen die vorhandene Fläche gemeinsam. Dort stehen etwa Aufenthaltszelte – inklusive Sofaecke – oder auch mal ein Volleyball- oder Badmintonnetz.

+ Bei den Wettbewerben der Jugendfeuerwehren ist volle Konzentration gefragt. Neben sportlichen Teilen gehören auch das Knoten verschiedener Stiche sowie der Umgang mit der Kübelspritze zu den Aufgaben. © Johanna Müller

Abwechslung bringt auch das Team vom Bastel-Zelt in den Lageralltag. Dort können die Nachwuchsbrandbekämpfer Andenken wie Tassen oder Armbänder erstellen.

Kein Lager ohne den „Hammer“

Jeder im Zeltlager kennt ihn und jeder liest ihn. Er ist die Informationsquelle für die Jugendfeuerwehren und wer darin eine Kontaktanzeige veröffentlicht, hat in der Regel gute Chancen darauf, einen potenziellen Ferienschwarm kennenzulernen. „Der Hammer“, die Lagerzeitung, die den Nagel auf den Kopf trifft, gehört zu jedem Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Nienburg dazu.

Seit zehn Jahren wird er von Andrea Lammers mitgestaltet. Damals wurde sie beim Lager in Rodewald Teil der „Hammer“-Redaktion und ist nun gerne wieder in Rodewald als Leiterin des Teams dabei. Insgesamt acht Ausgaben werden veröffentlicht, eine bereits vor dem Start des Lagers. Wenn es dann losgeht, berichtet das aktuell vierköpfige Team etwa über Wettbewerbe, Abendveranstaltungen und die teilnehmenden Jugendfeuerwehren.

Beliebte Zeitung stets aktuell

Dabei haben die Mitarbeiter einen hohen Anspruch an sich. „Wir wollen nicht erst am übernächsten Tag etwas zu den Abendveranstaltungen veröffentlichen“, sagt Lammers. Daher drucken die Zeitungsmacher nachts. Das kann schon mal drei bis vier Stunden dauern. Schließlich produzieren sie im Schnitt 44 Seiten bei einer Auflage von 250 Exemplaren. Online gibt es die Zeitung unter www.kjf-nienburg.de zum Herunterladen.

Doch auch wenn sie häufig erst gegen 2 Uhr in der Nacht schlafen gehen, sind sie schon um 7 Uhr wieder aktiv. Denn das morgendliche Lagerradio wird ebenfalls von den Freiwilligen betreut. Gerne sucht das Team daher noch Verstärkung. Viel zu tun also für die Redakteure, die so aber auch jede Menge erleben und Lammers weiß: „Es mach viel Spaß.“

Start bei Sonnenschein Die Jugendlichen aus Schwanewede reisten mit einer Rettungsinsel an. © Leif Rullhusen Zunächst stand das Einrichten der Zelte auf dem Programm. © Leif Rullhusen Zunächst stand das Einrichten der Zelte auf dem Programm. © Leif Rullhusen Zunächst stand das Einrichten der Zelte auf dem Programm. © Leif Rullhusen Auch dafür muss gesorgt sein. © Leif Rullhusen Der erste Tag des Zeltlagers verwöhnte mit Sonnenschein. © Leif Rullhusen Zelten ohne grillen geht natürlich gar nicht. © Leif Rullhusen Besprechung der Langendammer Jugendfeuerwehr. © Leif Rullhusen Der erste Tag des Zeltlagers verwöhnte mit Sonnenschein. © Leif Rullhusen © Leif Rullhusen Der erste Tag des Zeltlagers verwöhnte mit Sonnenschein. © Leif Rullhusen Justine Stolz und Celina Scharein von der Jugendfeuerwehr Heemsen freuen sich riesig auf die kommenden Tage im Zeltlager. © Leif Rullhusen Der erste Tag des Zeltlagers verwöhnte mit Sonnenschein. © Leif Rullhusen Der erste Tag des Zeltlagers verwöhnte mit Sonnenschein. © Leif Rullhusen Der erste Tag des Zeltlagers verwöhnte mit Sonnenschein. © Leif Rullhusen Der erste Tag des Zeltlagers verwöhnte mit Sonnenschein. © Leif Rullhusen

Quelle: BlickPunkt Nienburg