Rodewald wird „800+2“ und feiert

Von: Katrin Köster

Die Party-Band „On the Rox“ will den Rodewaldern und ihren Gästen einen heißen Abend bescheren. Die Band will am Freitagabend ab 21.30 Uhr auf der Bühne stehen. © On the Rox

Rodewald – Das zweitlängste Dorf Niedersachsens begeht im August ein besonderes Jubiläum: Rodewald wird „800+2“. Und das möchte die kleine Gemeinde in der Samtgemeinde Steimbke gebührend feiern – natürlich auch mit einem Festprogramm, das vom Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August, über die Bühne gehen soll.

Aber zurück zu den Anfängen: Erstmals erwähnt wurde Rodewald verschiedenen Quellen zufolge in einer Urkunde des Verdener Bischofs Iso von Wölpe im Jahr 1221. „Die heutige Gemeinde Rodewald entstand Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts als Hagenhufensiedlung, angelegt von den Grafen von Wölpe“, heißt es dazu im historischen Kirchengemeindelexikon der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Demnach besaßen die Grafen von Wölpe das Gebiet als Lehen der Bischöfe von Minden. „Urkundlich belegt ist sie erstmals 1221 mit Cristianus de Rodelwolde und dem Priester (sacerdos) Iohannes de Rodelwolde“, schreiben die Autoren des Nachschlagewerkes.

Livemusik im Festzelt

Nach Ideensammlung, mehreren Treffen und viel Herzblut, das die Organisatoren in die Vorbereitungen gesteckt haben, steht jetzt das Programm für die Feiern vom 25. bis 27. August. Wie die Rodewalder Pastorin Nadine Hartmann berichtet, beginnt das Fest am Freitag, 25. August, um 20 Uhr mit Livemusik auf dem Festzelt im Zentrum (Im Zentrum 1, 31637 Rodewald). Auf der Bühne stehen „Rocktools“ und DJ Yannik. „Rocktools“ beschreiben sich selbst als Coverband, die „mit einem Repertoire aus Rock und Pop“ ihre Gäste begeistern will.

Weiter gefeiert werden soll am Samstag, 26. August, beim Kommersabend für alle Rodewalder und geladene Gäste: „Bei einem warmen Büffet mit Getränken auf dem Festzelt im Zentrum soll an Highlights der vergangenen Jahre erinnert und gefeiert werden“, erzählt Nadine Hartmann. Der Kartenvorverkauf startet hier zum 1. August. Ab 21.30 Uhr soll der Kommersabend schließlich in eine offene Party mit der Party-Band „On the Rox“ übergehen. Karten sind für 30 Euro erhältlich bei der Firma Signotec, Schützenweg 1b, Blumen Vogeler, Dorfstraße 15c, Edeka Rother, Schwarmstedter Str. 14 sowie im Raiffeisen-Markt, Krummende 22. „Es wird ein Festwochenende, das sich sehen lassen kann“, sagt Bürgermeister Bernd-Christoph Höper. Der Abschluss folgt am 27. August: Von 10 bis 16 Uhr heißt es „Auf ganzer Länge – Ein Dorf zeigt sich“. Entsprechend hoffen die Rodewalder auf viele Gäste: Vereine, Gewerbetreibende, Verbände und Bürger wollen laut Nadine Hartmann an verschiedenen Orten an der Dorfstraße zeigen, was Rodewald zu bieten hat. „Ob mit dem Fahrrad oder auch dem Shuttlebus oder mit dem eigenen Auto: Besucher sind herzlich willkommen“, betont Jens Hertrampf, Vorsitzender des Vereins- Kulturausschusses der Gemeinde Rodewald und Mitorganisator.

Eine Karte gibt Auskunft über die Ausstellungsorte und Angebote. Bernd-Christoph Höper ergänzt: „Merken Sie sich das Wochenende im Kalender vor und verfolgen Sie die Vorbereitungen auf unserem Instagram-Account @gemeinde.rodewald.“