„Rock das Ding“-Festival in Balge: Kultband „Extrabreit“ trifft auf Nachwuchsmusiker  

Balge - Beim „Rock das Ding“-Festival treffen am Samstag, 25. Juli 2020, die NDW-Kultstars „Extrabreit“ auf junge Musiker wie Max Buskohl oder die Gruppen „Mr. Irish Bastard“, „Nitrodods“ oder „Jaded“.

Jungen Musikern aus der Region eine Bühne geben – das ist der Grundgedanke des Festivals „Rock das Ding“. In den vergangenen Jahren hat Veranstalter Frank Juschkat mit seiner Idee aber noch mehr erreicht: Er hat mit den Freiluft-Konzerten nicht nur Bands und Publikum unvergessliche Momente beschert, sondern auch die Aufmerksamkeit erfolgreicher Musikgruppen auf sich gezogen. „Momentan erhalten wir 20 bis 25 Anfragen pro Tag. Viele auch aus dem Ausland“, sagt Juschkat.

So kommt es, dass die Neue-Deutsche-Welle-Band „Extrabreit“ am 25. Juli bei dem Open-Air-Festival in Balge dabei ist. Wem der Bandname nichts sagt, der kennt auf jeden Fall den Hit „Flieger grüß’ mir die Sonne“ und weiß – das ist ein Garant für gute Laune und ausgelassene Stimmung. „Die haben es noch drauf“, findet Frank Juschkat, der die aktuelle Besetzung der Erfolgsband aus den 80ern selbst live beim „Wacken Festival“ erlebt hat. Dort haben die NDW-Stars ihrem Publikum eingeheizt. Das soll sich nun in Balge wiederholen.

„Rock das Ding“-Festival mit 12 Bands an einem Tag

Doch die fünfte Auflage von „Rock das Ding“ hat noch mehr zu bieten: Insgesamt 12 Bands spielen an dem Samstag im Juli.

Der Konzerttag beginnt aufgrund des umfangreichen Programms bereits zum Frühstück. „Das ist viel Arbeit“, erklärt Frank Juschkat. „Das geht nur mit vernünftiger Technik und tollen Leuten.“

Das „Rock das Ding“-Team besteht aus etwa zehn Leuten, die sich gemeinsam diesem Herzensprojekt widmen. Während des Festivals sind es allerdings rund 100 freiwillige Helfer, die ein solches Event erst ermöglichen. Juschkats Idee war es, von Anfang an ein hochwertiges Festival für jedermann zu veranstalten.

Nachwuchsförderung bei „Rock das Ding“ im Fokus

Neben den Ehrenamtlichen ist er daher auch auf Sponsoren angewiesen. Für die hat er gute Argumente: „Bei uns steht Nachwuchsförderung im Fokus. Es gibt tolle junge Bands, die keiner kennt. Wenn man denen keine Plattform bietet, haben sie keinen Anreiz mehr, weiter zu machen.“ Daher widmet sich Juschkat der Förderung dieser Nachwuchstalente.

Auf die Idee gekommen ist er durch seinen Sohn Arne Juschkat, der selbst Musik macht. Gerne hat er ihn und seine Freunde unterstützt. Nach und nach haben ihn immer mehr Nachwuchsmusiker angesprochen, die eine Finanzspritze brauchten. Das Thema ist für ihn immer größer geworden.

+ Organisator Frank Juschkat auf dem neuen Festivalgelände in Holzbalge.

Schließlich ist er im Jahr 2015 bei seinem ersten Besuch des Rockfestivals „Wacken“ auf die „Wacken Foundation“ aufmerksam geworden. Diese gemeinnützige Stiftung hat sich der Förderung von Hard- und Heavy-Metal-Musik verschrieben. Junge Künstler aus der Rock- und Metal-Szene werden von der Organisation unterstützt. In diesem Engagement hat Frank Juschkat sich wiedergefunden. Seitdem spendet er für die Foundation und hat darin einen Ansporn gefunden, auch in der Region mehr zu tun. „Bei einem eigenen Festival haben wir die Möglichkeit, dieses so zu gestalten, wie wir das wollen. Dann machen wir das doch“, dachte sich der Balger.

Nur ein Jahr später wurde das erste „Rock das Ding“-Festival in Juschkats Heimatort Balge ausgerichtet. Seitdem wächst das Projekt. „Es ist etwas Besonderes“, sagt Juschkat, der Wert auf eine angenehme Atmosphäre legt. So gebe es gute Sanitäranlagen, Sitzmöglichkeiten sowie ein ansprechendes kulinarisches Angebot. „Bei uns hat man nicht das Gefühl, gleich wieder nach Hause zu wollen.“ Das sei ein Vorteil eines eher kleinen Festivals.

„Rock das Ding“: Volles Programm am 25. Juli

Im vergangenen Jahr wagte das Team den Sprung von einem Festivaltag auf zwei. Allerdings spielte das Wetter nicht mit. Das Gelände musste sogar evakuiert werden. Alles habe gut geklappt, schade sei es dennoch, dass einige Besucher aufgrund des Regens und Sturms gar nicht erst gekommen seien. Im kommenden Juli heißt es daher: Zurück zum Ursprung. An einem Tag wird gefeiert – dafür geht’s schon vormittags los.

Damit alle Besucher pünktlich in Balge dabei sein können, fährt ein Bus ab 9 Uhr vom Nienburger Bahnhof im Pendelverkehr direkt auf das Festival-Gelände gegenüber des Flugplatzes in Holzbalge. Dieser Service ist im Ticketpreis enthalten.

Die Künstler beim „Rock das Ding“-Festival

Das Orga-Team rund um Frank Juschkat hat für das „Rock das Ding“-Open-Air-Festival am Samstag, 25. Juli, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Musiker aus der Region und überregional bekannte Gruppe haben bereits zugesagt. Während der Vormittag eher den Metallern vorbehalten werden soll, gibt es am Abend Kultmusik der 80er-NDW-Stars „Extrabreit“. Alle Bands verbindet eins: Sie wollen ihrem Publikum eine gute Show bieten.

Diese Künstler sind dabei:

• Extrabreit

• Mr. Irish Bastard

• Nitrogods

• Savage Messiah

• Blind Man’s Gun

• Seven Thorns

• 5th Avenue

• Max Buskohl

• Jaded

• B.O.S.C.H

• Circle of Delirium

• Chaos in Motion

Fotos

Tickets gibt es bis zum 25. Mai noch zum Vorverkaufspreis. Weitere Informationen unter www.rock-das-ding.de sowie bei Facebook unter www.facebook.com/RockdasDing/.

Quelle: BlickPunkt Nienburg