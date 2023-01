Rekordumsatz mit Immobilienverträgen im Landkreis Nienburg

Teilen

Die Bodenrichtwerte 2023 für den Landkreis Nienburg. Die Zahl unter dem Namen der Kommunen zeigt den durchschnittlichen Richtwert pro Quadratmeter, in Klammern ist die Spanne der Preise pro Quadratmeter. © Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden hat neue Bodenrichtwerte für den Landkreis Nienburg ermittelt. Die Baulandpreise sind stabil.

Landkreis Nienburg – Der Immobilienmarkt im Landkreis Nienburg hat im Jahr 2022 280 Kaufverträge weniger verzeichnet als 2021. Das bedeutet ein Minus von 14,8 Prozent, wie der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden (GAG) mitteilt. Das Minus bei den Verträgen bedeutet aber kein Minus bei Geld- und Flächenumsätzen. Die sind um 17, respektive 18,9 Prozent angestiegen.

Den Geldumsatz beziffert der GAG in seiner Aufarbeitung der Bodenrichtwerte mit 344 Millionen Euro, ein neuer Rekordwert (Vorjahr: 294,1 Millionen). Zurückgeführt wird dieser Anstieg „auf einige große Gewerbeimmobilien“. Daneben seien im Jahresmittel die Preise gegenüber dem Vorjahr stabil. Die umgesetzte Fläche hat mit 963 Hektar gegenüber dem Vorjahr ebenfalls zugenommen.

Entwicklungen im Bauland

Von einem grundlegenden Rückgang geprägt ist die Bauland-Entwicklung im Landkreis Nienburg. Dort verzeichnet der GAG 303 Kaufverträge (-32,8 Prozent), die 81 Hektar Bauland umfassten. Der Gesamtumsatz in diesem Bereich liegt bei 26 Millionen Euro (-6,6 Prozent).

Prägend seien in diesem Bereich die in der ersten Jahreshälfte deutlich gestiegenen Hypothekenzinsen, berichtet der GAG. Zudem hätten die stark erhöhten Baukosten ab dem Sommer zu einem Einbruch des Marktes geführt.

„Hier stellten viele mögliche Bauwillige den Wunsch nach einem Eigenheim zurück“, ist sich der Gutachterausschuss sicher.

Bei Bauplätzen für den Bau von Mehrfamilienhäusern und den gewerblichen Bauflächen seien ebenfalls Rückgänge in der Anzahl festzustellen.

Unterschied zwischen Stadt und Land

Im Nienburger Stadtgebiet seien im Berichtszeitraum – 1. November 2021 bis 31. Oktober 2022 – nur wenige Verkäufe festzustellen. In der Stadt gebe es ein stagnierendes Preisniveau. Das gelte ebenso für die Nienburger Randgemeinden (Drakenburg, Marklohe, Estorf), wobei dort auch geringe Umsätze verzeichnet worden sind. In den bisher preiswerteren Orten, die weiter von der Kreisstadt entfernt liegen, gebe es hingegen eine deutliche Preissteigerung in Höhe von etwa zwölf Prozent. Dort machen sich laut Gutachterausschuss die gestiegenen Erschließungskosten bemerkbar, die in diesen Bereichen den überwiegenden Teil der Kosten ausmachen.

Im Mittel kostete ein Bauplatz im Landkreis Nienburg 65 Euro bei einer Fläche von 865 Quadratmeter. Gegenüber dem Vorjahr (47 Euro) ist der Preis deutlich gestiegen, wie der Gutachterausschuss ermittelt hat. Die Fläche sei praktisch unverändert und im Vergleich zu anderen Regionen immer noch groß.

Stellen die neuen Bodenrichtwerte vor: Thomas Schaefer (Amtsleiter Regionaldirektion Sulingen-Verden, v.l.), Yvonne Aufderheide (Grundstücksmarktberichte), Holger Könemann (Bodenordnung, Baulandumlegung und Vereinfachte Umlegungen) und Gerd Ruzyzka-Schwob (Vorsitzender des Gutachterausschusses). © Gregor Hühne

Bauplätze nach Kommune

Die meisten Bauplätze für den individuellen Wohnungsbau wurden im Landkreis in der Samtgemeinde Heemsen mit 42 Bauplätzen verkauft, danach folgen die Samtgemeinde Uchte mit 30 Bauplätzen, die Grafschaft Hoya mit 27 Bauplätzen und die Stadt Rehburg-Loccum mit 25 Bauplätzen. In Heemsen seien durch die Baulandumlegung viele neue Plätze geschaffen worden. Besonders gering war der Umsatz in der Stadt Nienburg mit nur 15 Bauplätzen und in Steyerberg mit sieben Bauplätzen für den Bau von Einfamilienhäusern.

Besonders aufgefallen sei, dass in der ersten Jahreshälfte kreisweit rund 60 Prozent der Fälle aufgetreten sind. In der zweiten Jahreshälfte habe sich der Markt deutlich beruhigt. Diese Entwicklung habe der Gutachterausschuss bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte diskutiert und gewürdigt und ist in den Bodenrichtwerten etwas hinter der Preissteigerung zurückgeblieben.

Grundstücke für Eigenheime

Die Bodenrichtwerte für Einfamilienhausgrundstücke wurden in Nienburg und den Umlandgemeinden nur noch in Einzelfällen erhöht. In Nienburg betragen die Baulandrichtwerte jetzt von 50 Euro je Quadratmeter am Langen Moorweg bis zu 330 Euro in den teuersten Lagen, zum Beispiel in der Altstadt am Weserwall (kreisweit höchster Wert). Im Nienburger Umland liegen die Richtwerte zwischen 50 Euro in Estorf und 90 Euro in der Gemeinde Marklohe (Lemke).

Im übrigen Landkreis ragt das Neubaugebiet in Steimbke mit einem Richtwert von 110 Euro heraus. In diesen Gemeinden liege das Richtwertniveau jetzt zwischen 15 Euro in den ländlichen Orten des Südkreises und 85 Euro in Heemsen.

Hoya hat eine Sonderstellung

Eine Sonderstellung hat die Stadt Hoya mit Bodenrichtwerten von bis zu 175 Euro unmittelbar am Weserufer. Die Bodenrichtwerte hätten sich dort laut GAG um bis zu neun Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Richtwerte für den Geschosswohnungsbau

In 15 Fällen wurden Flächen für den Geschosswohnungsbau mit einem Geldumsatz von zwei Millionen Euro veräußert. Auch dieser Teilmarkt habe gegenüber dem Vorjahr sowohl in der Anzahl als auch im Geld- und Flächenumsatz abgenommen. Die Preise liegen hierbei um etwa 50 Prozent über den Preisen für den Einfamilienhausbau. Dadurch komme es teilweise zu Abbrüchen älterer Bausubstanz und zur Umwandlung in ein Mehrfamilienhausgrundstück, das häufig mit Eigentumswohnungen bebaut wird.

Gewerbliche Bauflächen

2022 wurden in 19 Fällen gewerbliche Bauflächen mit einem Flächenumsatz von 40 Hektar und einem Geldumsatz von sechs Millionen Euro verkauft. Im Jahr zuvor waren es noch 33 Verkäufe mit einem Geldumsatz von drei Millionen Euro.

Bei den Werten für gewerbliche Bauflächen hat es nur vereinzelt Veränderungen gegeben, betont der GAG, da die Gemeinden die Gewerbegebiete meist zu gleichbleibenden Preisen anbieten.

Bodenrichtwerte

Die kostenfrei abrufbaren Daten werden Ende Februar auf der Internetseite www.immobilienmarkt.niedersachsen.de eingepflegt.