Vandalismus auf Golfplatz in Rehburg

Loccum. Erheblichen Schaden hat ein "Cruiser" auf dem Golfplatz Rehburg-Loccum angerichtet.

Als der Geschäftsführer des Golfclubs, Walter Lukasch, am Donnerstagmorgen, 30. November, an seinen Arbeitsplatz kam, stellte er fest, dass die Golfbahn 2 unbespielbar war. Tiefe Reifenspuren zogen sich über die Rasenflächen – offensichtlich hatte jemand den Golfplatz in der Nacht für Fahr- und Schleuderversuche missbraucht. Der Schaden an der Bahn, sagt Lukasch, belaufe sich auf rund 5 000 Euro – und es sei nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits im November 2016 hatte es einen ähnlichen Fall von Vandalismus gegeben. Lukasch erstattete Anzeige und hat nun zusätzlich eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Die Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Stolzenau unter Tel. 05761/92060 entgegen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg