Rehburg: 34-Jähriger prallt gegen Baum 

Ein Unfall hat sich in Rehburg ereignet.

Rehburg - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend in Rehburg gekommen.

Gegen 22 Uhr informierte eine Anwohnerin aus Rehburg die Polizei, dass vor ihrem Haus ein Auto gegen einen Baum gefahren sei. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen auf einen 34 Jahre alten Mann aus Meerbeck, der offenbar auf der Nienburger Straße in Richtung Husum mit seinem Renault nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren war. Das berichtet die Polizei.

Zuvor hatte der Fahrer eine Straßenlaterne sowie einen Hydranten touchiert. Aufgrund deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Mann blieb unverletzt.

+ Diese Spuren hat die Polizei an der Unfallstelle fotografiert. © Polizei



Mitarbeiter des Stromversorgers erschienen am Unfallort, da an der beschädigten Straßenlaterne Kabel freigelegt wurden. An dem Renault des Meerbeckers entstand Totalschaden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg