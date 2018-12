Rehburg-Loccum: Falsche Beamte vor Gericht

Opfer hat detaillierte Erinnerungen

Rehburg-Loccum - Von Wiebke Bruns. Ein heute 80 Jahre alter Mann soll im Herbst 2016 in seinem Haus in Winzlar binnen 14 Tagen zweimal Opfer von Straftaten geworden sein. Als ein Polizeibeamter am 7. Oktober 2016 den Rentner zu Hause aufsuchen und zu der ersten Tat befragen wollte, kamen gerade zwei Personen aus dem Haus.