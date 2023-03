2022: 68 Fälle von Kindesmissbrauch im Kreis Nienburg

+ © Polizei Mathias Schröder leitet die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg © Polizei

Landkreis – Die Zahl der Straftaten im Landkreis Nienburg ist 2022 insgesamt gesunken. Aber: Es erleben mehr Polizeibeamte und Rettungskräfte körperliche oder verbale Attacken im Dienst als je zuvor. Auch Kinder sind im vergangenen Jahr häufiger Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Das geht aus der gestern veröffentlichten polizeilichen Kriminalstatistik für die Inspektion Nienburg/Schaumburg hervor.

Der Leitende Polizeidirektor Mathias Schröder zeigt sich insgesamt dennoch zufrieden mit der Entwicklung: „Ich freue mich deshalb, mitteilen zu können, dass wir auch 2022 gute Arbeit für Sie geleistet haben.“ In Zahlen heißt das, dass im vergangenen Jahr im Landkreis 6 651 Straftaten gemeldet worden sind. Im Vergleich mit 2019 bedeutet das einen Rückgang um 76 Taten. Gemessen an dem „erkennbaren (Corona)-Ausnahmejahr 2021“ seien die bekannt gewordenen Fälle um 593 gestiegen (2021: 6058 Taten). „Dieser Anstieg war infolge des Wegfalls zahlreicher pandemiebedingter Einschränkungen und der Rückkehr der Menschen in den öffentlichen Raum aber zu erwarten“, erläutert Schröder. Diese Entwicklung zeige sich auch in den Deliktsfeldern: So haben Gauner 2022 öfter zugeschlagen: Die gemeldeten Delikte stiegen von 1 784 auf 2 200 Diebstähle an. Das ist ein Zuwchs um 23,32 Prozent. Demnach sind einfache Diebstähle von 895 auf 1216 Fälle (+35,87 Prozent) sowie schwere Diebstähle um 95 auf 984 Fälle (+10,69 Prozent) gestiegen.

Polizei: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder hat zugenommen

Sorge bereitet der Polizei, dass im Kreisgebiet weiterhin mehr Kinder Opfer von häuslicher Gewalt und Missbrauch geworden sind. Der Statistik zufolge sind Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den vergangenen Jahren bundesweit und auch im Raum Nienburg/Schaumburg gestiegen.

„Nachdem sich die Fälle 2021 nahezu verdoppelten, stiegen sie 2022 weiter um 86 auf 507 Taten“, heißt es im Bericht. Mathias Schröder weist in diesem Zusammenhang aber auch auf die hohe Aufklärungsquote hin: 2021 klärten die Ermittler im Kreis Nienburg 93,82 Prozent der Fälle auf, 2022 waren es 93,29 Prozent.

Der Besitz und die Verbreitung von Kinderpronografie waren in 285 Fällen (2021: 234) der Straftatbestand, wobei in 266 Fällen (2021: 209) Kinder und Jugendliche bei Missbrauchshandlungen abgebildet wurden. Dieser bundeseinheitliche Anstieg geht auf viele Verdachtsanzeigen des NCMEC3 (National Center for Missing & Exploited Children) aus den USA zurück. Die Beamten rechnen in diesem Bereich mit weiter steigenden Zahlen.

Der sexuelle Missbrauch von Kindern ist dem Bericht zufolge von 60 (2021) auf 68 (2022) Fälle gestiegen. Immerhin: „Die Aufklärungsquote konnten wir von 91,7 auf 94,1 Prozent steigern“, sagt Schröder. Um hier einzugreifen und potenzielle Täter abzuschrecken, soll die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche weiter einen Schwerpunkt der Polizeiarbeit bilden: „Die grausamen Taten aufzudecken, den Täterinnen und Tätern habhaft zu werden, um somit die Opfer zu schützen, bleibt unser oberstes Ziel“, schreibt Schröder. Daher liege ihm die geplante Kooperation mit den den Landkreisen Nienburg und Schaumburg besonders am Herzen, betont der Polizeidirektor.