Polizeiakademie unterrichtet in der Friedrich-Fröbel-Schule

Neue Räumlichkeiten für Studenten

+ In Zukunft werden die Studierenden auch in der Friedrich-Fröbel-Schule unterrichtet.

Nienburg - Anfang des Monats haben 286 Polizeianwärter ihr Studium an der Polizeiakademie in Nienburg begonnen – schon im April kamen 309 Neue. Um die steigenden Studierendenzahlen zu bewältigen, suchte die Akademie für den Studienjahrgang im April nach neuen Räumlichkeiten in der Nordertorschule. Doch es musste noch mehr Platz her.