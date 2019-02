Polizei nimmt zwei Täter nach Einbruch in Real-Markt fest

Nienburg. Auf frischer Tat erwischte Nienburgs Polizei am Sonntagabend zwei Täter, die in den Nienburger Real-Markt eingebrochen waren.

Gegen 20.15 Uhr lösten die Täter den Einbruchalarm in dem Markt aus. Nach weniger als eine Minute traf die erste Streifenwagenbesatzung ein. Die Polizisten fanden zwei Verdächtige vor. Einer befand sich in einem Pkw und der andere traf gerade an dem Fahrzeug ein. Er trug noch eine Reihe von original verpackten Lebensmitteln des Marktes bei sich.

Nach ersten Ermittlungen waren diese in einem alarmgesicherten Container des Marktes gelagert worden. Diesen hatte der Dieb ausgelöst. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 32 Jahre alten Tatverdächtigen ein Haftbefehl bestand, da er eine frühere Geldstrafe des Amtsgerichtes Münster nicht bezahlt hatte. Er wurde festgenommen und zunächst in Polizeigewahrsam genommen.

Auch der Mittäter ist kein unbeschriebenes Blatt. Gegen ihn war eine Aufenthaltsermittlung im Auskunftssystem der Polizei hinterlegt, da er offenbar keinen festen Wohnsitz besitzt. Der zweite Tatverdächtige wurde nach Beendigung der Maßnahmen entlassen.

Nur zweieinhalb Stunden nach dem Einbruch fiel der dort verwendete Pkw erneut einer Polizeistreife auf. Am Nienburger Ring stoppten die Beamten den Ford. Bei dem 34-jährigen Fahrer handelte es sich um den zuvor im Zusammenhang mit dem Einbruch überprüften Mittäter. Da er nicht im Besitz eines Führerscheins war, leiteten die Polizeibeamten ein weiteres Strafverfahren ein, stellten die Autoschlüssel sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Quelle: BlickPunkt Nienburg