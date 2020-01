Nienburg: Polizei schnappt betrunkenen Einbrecher

Nienburg. Mit ordentlich Alkohol im Blut brach ein Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Nienburger Real-Markt ein. Die Polizei nahm den Täter auf frischer Tat fest.

Um kurz vor 2 Uhr meldet ein Sicherheitsunternehmen telefonisch der Polizei-Leitstelle eine Alarmauslösung in dem Real-Markt am Kräher Weg in Nienburg. Die ersten heranfahrenden Einsatzkräfte entdeckten eine sich abduckende männliche Person im Markt. Sie forderten daraufhin einen Polizeihubschrauber sowie die Diensthundeführergruppe an. Kurz danach sahen sie einen Mann auf der Rückseite des Gebäudes, der sich mit einem Seil aus einem oberen Fenster abseilte.

Kurzfristig konnte die Person, ein 37 Jahre alter Mann, in einen abgegrenzten Bereich an der Ladezone flüchten. Dort ließ er sich dann aber widerstandslos festgenommen. Der Täter hatte bei der Tat ein Messer bei sich sowie mehrere Taschen mit Diebesgut (Elektronikartikel) bei sich. Eine anschließende Durchsuchung des Gebäudes ergab keine Hinweise auf weitere Täter. Später wurde der alkoholisierte Mann, der einen freiwilligen Atemalkoholtest mit 1,47 Promille absolvierte, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg