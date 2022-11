Plattdeutsches Theater Wechold feiert 75. Jubiläum

Von: Nala Harries

Teilen

Die Theatergruppe aus Wechold freut sich auf viele Gäste bei ihren Vorstellungen. © theatergruppe wechold

Laienschauspieler aus Wechold präsentieren „Anna, dat Goldstück“

Wechold – Getreu dem Motto „Back to the roots“ wollen die Laienschauspieler aus Wechold nach der Corona-Zwangspause erst einmal klein wieder anfangen. Das plattdeutsche Theater der Gruppe gibt es daher in dieser Saison nur in Wechold zu sehen. Auf eine Wanderbühne in Nienburg und Hoya soll laut Pressemitteilung zunächst verzichtet werden. Für die frühere Zusammenarbeit mit den auswärtigen Spielstätten, darunter das „Theater auf dem Hornwerk“ in Nienburg, der Lindenhof und der Filmhof in Hoya sowie das Gasthaus „Peitsche“ in Wechold, wollen sich die Schauspieler jedoch herzlich bedanken.

An letzterem Standort sollen sich die Auftritte der diesjährigen Saison nun konzentrieren. An insgesamt sechs Terminen führt die Gruppe den Dreiakter „Anna, dat Goldstück“ von Marc Camelotti (niederdeutsche Fassung von Hans Pfeiffer) auf. Zum Inhalt: Anna (gespielt von Maike Thalmann) soll während der Zeit, in der die Herrschaft wegfährt, Urlaub nehmen. Doch daran denkt sie erst gar nicht. Schnell wird ihr klar, dass weder der Hausherr (Hermann Beermann) noch seine Frau (Heike Lilienthal) wirklich abgefahren sind, sondern stattdessen das Haus für zwei – natürlich gleichzeitig stattfindende – Rendezvous nutzen wollen. Annas Stunde schlägt, als sie dafür sorgt, dass sich die Paare niemals treffen und so eine Ehe gerettet werden kann.

Zum Stück gehören darüber hinaus die Rollen Robert (Andreas Thalmann) und Cathrin (Birgit Küstermann).

Falls mal einer der Schauspieler seinen Text vergisst, ist Souffleuse Hannelore Lange zur Stelle. Jonas Meyer, Mathis Koröde, Rieke Koröde, Dörte Oestmann und Dieter Rippe sind für die An- und Absagen zuständig. Richtig vollständig ist das Team jedoch erst durch die vielen fleißigen Hände, die sich „achter de Bühne“ um alles kümmern.

Gegen die Tradition des „Wechold Weihnachtstheaters“ sollen die Vorstellungen (siehe Kasten) in der diesjährigen Saison nicht in der Weihnachtszeit starten, sondern sind für den Februar und März geplant, teilen die Laienschauspieler mit.

Apropos Tradition: Laut Chronik feiert das plattdeutsche Theater in Wechold in diesem Jahr sein 75. Jubiläum. Begonnen hat alles im Winter 1947/1948 mit dem Stück „Dörpswies“. „Das war ein Erfolgsschlager“, erklärt die Gruppe. Die Laienschauspieler hätten damit sogar auf der „Waldbühne Wolfsschlucht“ in Syke überzeugt.

Möglicherweise wird ja „Anna, dat Goldstück“ ein ähnlich großer Hit. Die Wecholder würden sich jedenfalls über viele neugierige Plattdeutsch-Fans bei den Vorstellungen im Gasthaus „Peitsche“ freuen.

Termine und Tickets

Die Vorstellungen finden alle im Gasthaus „Peitsche“ (Hausnummer 76) in Wechold statt. Jeweils im Anschluss freut sich das Team auf einen „Kommodigen Achterklub“ mit den Gästen und der Theatergruppe in der Kneipe. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 11. Dezember, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Heimathaus in Wechold. Danach sind dort Tickets jeweils freitags am 16. Dezember, 13., 20. und 27. Januar in der Zeit von 17 bis 19 Uhr erhältlich. Karten für das Seniorentheater „50+“ können beim Seniorennachmittag oder bei Marion Köhlmos unter Telefon 04256/1220 erworben werden, kündigt die Theatergruppe an. Folgende Termin sind vorgesehen:

- 25. Februar: Premiere

. 4. März: Abendvorstellung



. 5. März: Frühstückstheater



. 11. März: Abendvorstellung



. 12. März: Frühstückstheater



. 15. März: Seniorentheater „50+“