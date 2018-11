Blickpunkt verlost Freikarten für „Pferd & Jagd“

Hannover - Die Messe „Pferd & Jagd“ präsentiert vom 6. bis 9. Dezember was für den Pferdesport oder die –zucht notwendig und wichtig ist.

Innovationen werden vorgestellt und viel Wissen auf allen Gebieten weitergegeben. Ein besonderer Schwerpunkt der Messe liegt genau dort – in der Information und in der Wissensvermittlung rund um das Thema Pferd.

Der Aktionsring in Halle 17 bietet Einblicke in die verschiedenen Reitweisen und präsentiert unterschiedlichste Pferde- und Ponyrassen. Verbände informieren die Besucher über ihre Tätigkeitsfelder, Ausbildungsbetriebe stellen sich vor und innovative Produktpräsentationen der Aussteller live am Pferd bieten Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Lehrstunden zu Natural Horsemanship, Bewegungstraining am Kappzaum, Bodenschule, Sattelanpassungen oder Reiten mit Begleithund sind nur einige der Programmpunkte im Aktionsring dieser Halle. Seit dem vergangenen Jahr bereichert der „Pferd & Jagd“-Campus mit seinen Live-Clinics zum fairen Umgang in der Pferdeausbildung die Aktionen in Halle 16. Im Fokus steht der direkte Austausch zwischen Trainern und Pferdefreunden. „Fachsimpeln“ ist hier ausdrücklich erwünscht.

Wichtig für den Nachwuchs ist der große Kinderbereich Kids Action. Unter dem Motto Kinder aufs Pferd kann der Reiternachwuchs in vielen Vorführungen in die Welt des Reitsports reinschnuppern. Geboten wird ein buntes Programm für pferdebegeisterte Kids, und Experten beraten Kinder, Eltern, Lehrer und alle Reitsportinteressierten zum Thema Reiten.

Im Cavallo-Ring in Halle 26 erwarten den Besucher pferdegerechtes Training mit Top-Trainern. In vielen Livevorführungen von A wie Ausbilden bis Z wie Zirkuslektionen, wird gezeigt, wie grundsätzlich wichtig pferdegerechtes Training für die Gesunderhaltung der Pferde ist. Es bildet die Grundlage zur Erhaltung der Motivation im Training und beeinflusst positiv die Lernziele.

Wichtige Informationen für den Pferdeprofi zu Pferdehaltung, Fütterung oder Wirtschaftlichkeit in Pferdebetrieben bietet das Forum des Fachmagazins Pferdebetrieb in Halle 26. Ein Schwerpunktthema der diesjährigen Veranstaltung ist die Digitalisierung in Pferdebetrieben, eins von vielen Themen, mit dem sich Stallbesitzer und Reitprofis zunehmend auseinandersetzen müssen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg