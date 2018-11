Obdachlosenunterkunft: Stadt präsentiert Gestaltungskonzept

Nienburg - Von Leif Rullhusen. Die Diskussion um einen Standort für Nienburgs geplante Obdachlosenunterkunft war lang und mitunter beschämend.

Nirgendwo in der Stadt waren die wohnungslosen Menschen willkommen. Vor einem Jahr einigten sich Politik und Verwaltung schließlich auf ein stadteigenes Grundstück im Dienstleistungspark Meerbachbogen. In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales und Sport im Ratssaal sollen nun die Weichen für den Bau der Immobilie gestellt werden. In den zurückliegenden Monaten hat die Stadtverwaltung ein Raum- und Gestaltungskonzept entwickelt, das sie dem Fachausschuss präsentieren wird. Sollte das Gremium dieses absegnen, kann die Stadt mit der konkreten Planung beginnen.

Der Baustart ist allerdings erst für das Jahr 2020 vorgesehen, die endgültige Fertigstellung noch nicht einmal terminiert. So will die Stadt im übernächsten Jahr zunächst zwei Drittel der Anlage bauen. „Die Fertigstellung auf insgesamt zwölf Einheiten erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt“, erklärt Fachbereichsleiterin Christine Kreide in dem Beschlussvorschlag der Stadt.

Einschließlich einem zukünftigen Anstieg der Baukosten kalkuliert die Stadt für die Obdachlosenunterkunft insgesamt 841 593 Euro ein. Zusammensetzen soll sich die ebenerdige Immobilie aus zwölf einzelnen Unterkünften, zuzüglich einer Notunterkunft und einem Lager. Jede der etwa 20 Quadratmeter großen Unterkünfte bekommt einen eigenen Eingang zu einem gemeinsamen Innenhof. Ausgestattet werden soll jede Wohneinheit mit einem kleinen Duschbad und einer sogenannten Pantryküche.

Quelle: BlickPunkt Nienburg