Nordel: Beleidigende Schmiererei an Grundstückszaun

Nordel - Auf Zeugen hofft die Polizei bei einem Fall in Nordel: Eine Beleidigung ist dort an einen Zaun gesprüht worden.

Zwischen Sonntag, 8. März, etwa 8 Uhr und Montag, 9. März, ebenfalls etwa 8 Uhr kam es zu einer Farbschmiererei an einem Zaun in der Eichenallee in Nordel. Mit weißer Sprühfarbe wurde der Satz "Eine Schande für unser Dorf" in etwa 8 Metern Länge und 50 Zentimetern Höhe an den mit Sichtschutzfolie ausgestatteten Doppelstabmattenzaun gesprüht. das berichtet die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Stolzenau unter Tel. 05761/92060 in Verbindung zu setzen.

