Marklohe: Polizei sucht vermissten Angler

Marklohe. Mit einem Großaufgebot sucht die Nienburger Polizei seit Mittwochmorgen in Marklohe einen vermissten Angler.

Der Mann angelte anscheinend mit einer weiteren Person an den Kiesteichen im Bereich der Streekstraße, berichtet Nienburgs Polizeisprecher Axel Bergmann. Diese Person meldete den Angler am frühen Morgen als vermisst. Die Polizei startete umgehend eine Suchaktion, an der unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Personensuchhund beteiligt sind. Genauere Angaben kann Bergmann derzeit noch nicht machen.

ru

Quelle: BlickPunkt Nienburg