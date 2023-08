Nienburger Luftsport-Club feiert Geburtstag

Von: Katrin Köster

Diese „Antonow AN 2“ ist quasi „Stargast“ am 2. September in Holzbalge. Mit dem größten einmotorigen Doppeldecker der Welt können die Besucher Rundflüge machen. © LSC Nienburg

Holzbalge – Von der Luft aus liegt das Ziel 4,9 nautische Meilen nord-nord-westlich der Kreisstadt Nienburg. Wer indes mit einem handelsüblichen Pkw unterwegs ist, findet den kleinen Flugplatz am Rande der Ortschaft Holzbalge. Dort plant der Nienburger Luftsport-Club (LSC) für Samstag, 2. September, ab 10 Uhr eine große Feier.

Anlass ist das 70-jährige Bestehen des Vereins. Wie LSC-Sprecher Lutz Sommerfeld berichtet, laufen die Vorbereitungen für den Geburtstag auf Hochtouren. Die Mitglieder fahren ein buntes Programm für ihre Gäste auf: „Neben den begehrten Rundflügen können sich die Besucherinnen und Besucher schon jetzt über den Besuch des größten einmotorigen Doppeldeckers der Welt, eine Antonow AN 2, Starts mit Freiluftballonen und bereits elf zugesagte „Kiebitz“-Doppeldecker freuen“, schreibt Sommerfeld in einer Pressemitteilung.

Rundflüge sind möglich

Wer sich traut, kann auch Hubschrauber-Rundflüge buchen. Wer lieber auf festem Boden bleibt, kann historische Flugzeuge besichtigen. „Ein Fest für die ganze Familie“ soll es sein, betont der Vorsitzende Peter Hüffmann. Entsprechend wartet auf die jüngsten Gäste eine eigene „Kinderwelt“. Auch einen Foodcourt soll es geben. „Ein sehr großer Teil der Vereinsmitglieder ist mit den Vorbereitungen beschäftigt, damit die Besucher:innen eine tollen Tag bei uns verleben können“, berichtet Hüffmann.

Das Fliegen hat in der Region Tradition: „Angefangen hatte es mit der Fliegerei in Nienburg allerdings bereits vor knapp 100 Jahren in den Köhlerbergen“, so Sommerfeld. Gerhard Oeltjen habe in seiner akribisch erarbeiteten Clubchronik zu Protokoll gegeben, dass in Nienburg bereits 1929 mit der Segelfliegerei begonnen wurde. „Damals unternahmen Studenten der Höheren Technischen Lehranstalt – der späteren Baugewerkschule – in den Köhlerbergen und in der Folge auf der kahlen ,Glatze’ am Osterberg in Langendamm erste Gleitflüge“, sagt der LSC-Sprecher. Geflogen wurde damals per Gummiseilzug, es seien „Gleitflüge mit selbst gebauten hölzernen Fluggeräten“ gewesen. Diese Studenten gründeten seinerzeit eine Segelfliegergruppe. „Dieses Datum kann als Geburtsstunde des Segelflugsports und der Fliegerei überhaupt in der Kreisstadt angesehen werden“, schreibt Sommerfeld.

Dieses Flugzeug gehört zum Vereinsfuhrpark: Die D-EVTE2 bietet Platz für vier Personen, inklusive Pilot. © LSC

1934 gingen die Segelflieger nach Langendamm auf den Osterberg, wo ein Flugplatz gebaut werden sollte. „Dieser entstand jedoch in Hoya, wo während des Zweiten Weltkrieges Me-109-Abfangjäger der Luftwaffe stationiert waren. Der dortige Segelflug verlangte von den Piloten ein Höchstmaß an Ausbildung, Zuverlässigkeit und Kameradschaft“, heißt es in der Mitteilung. Diese Eigenschaften sind dem Verein bis heute wichtig.

Bewegte Vereinsgeschichte

„Während des Zweiten Weltkrieges und mehrere Jahre danach passierte in Sachen Fliegerei erst einmal nichts. Erst knapp zehn Jahre später wurde in Langendamm ernsthaft mit dem Segelflug begonnen“, ergänzt Sommerfeld. Am 15. August 1953 war es so weit: Unter Leitung des späteren Ehrenvorsitzenden Günter Firmenich wurde der Luftsport-Club Nienburg in Langendamm gegründet. Ihm folgten als Vorsitzende Jahre später Wolf Spindler, Walter Coldewey, Gottfried Schlamann, Erich Meyer, Gerd Straßburg und Dr. Peter Hüffmann.

1970 zogen die Flugfreunde nach Holzbalge um, dort hoben sie vom Osterberg ab – inmitten des damaligen Bundeswehr-Übungsgeländes. „Ältere Langendammer werden sich erinnern, dass auch Heeresflieger der bundesdeutschen Streitkräfte in den frühen 60er-Jahren auf dem einstigen Segelflugplatz am Osterberg mit ihren Alouette-Hubschraubern und Do-27-Maschinen im nahen Wald unterzogen und auf staubiger Sandpiste starteten und landeten“, so der LSC-Sprecher.

Im Spätsommer 1969 hatte der damalige Vorsitzende Walter Coldewey das heutige Gelände in Holzbalge gefunden. Am 2. November 1969 wurde dort mit der Anpachtung des Areals der Grundstein für die heutige Motorfliegerei gelegt. In Eigenleistung und ungezählten gemeinsamen Arbeitseinsätzen seien Hangars, Tower, Landebahn, Tankstelle, Vereinsheim und andere Infrastrukturen ständig erweitert und gepflegt worden. „Auf der gut 900 Meter langen Graspiste können heute vereinseigene sowie auswärtige Motorflugzeuge starten und landen“, so Sommerfeld.

Die erste Motorflug-Ausbildung begann 1972. Ein Jahr später kaufte der Club mit der Cessna C 172 D-ECHO seine erste Clubmaschine. Heute verfügt der Verein über drei Clubmaschinen. Insgesamt haben 38 Maschinen in den während der Jahre erweiterten Hangern ein Dach über der Haube. „Von den derzeit 123 Mitgliedern sind 101 aktive Piloten und Pilotinnen. Weitere 22 sind passive Mitglieder“, bilanziert der Club-Sprecher. Zudem werden in Holzbalge derzeit 24 Flugschüler ausgebildet. Alle Details zum Fest gibt es unter http://edxi.de/ Der Flugplatz ist zu finden unter der Adresse Zum Flugplatz, 31609 Holzbalge.